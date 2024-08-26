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الرياضة

«الفرسان الرياضي» يختتم بطولة الكارتنج

«الفرسان الرياضي» يختتم بطولة الكارتنج
27 أغسطس 2024 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي عن إقامة فعاليات رياضية متنوعة ضمن «روزنامة» الموسم الجديد، وتنطلق بطولة البادل الخميس المقبل، بينما تقام حالياً فعاليات منافسات الرماية للبندقية والمسدس ورماية الأطباق الطينية، كما كشف المنتجع التابع لمجموعة الفرسان القابضة عن إطلاق أكاديمية الفرسان للفروسية، لاكتشاف المواهب وتنظيم الفعاليات الخاصة بهذه الرياضة.
واختتم المنتجع فعاليات بطولة الكارتنج، بمشاركة كبيرة من الفئات المجتمعية المختلفة، وأحرز المتسابق الإماراتي أحمد الحمادي لقبها، وجاء ثانياً المتسابق الهندي أهرين مانهاس وثالثاً الألماني أوليفر بونزي.

منتجع الفرسان الرياضي
أبوظبي
الرماية
رماية الأطباق
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