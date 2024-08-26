خورفكان يتسلح بـ «ذكريات الثلاثية» للقاء الوحدة

فيصل النقبي (خورفكان)

يتسلح خورفكان لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ا الفوز الوحيد لـ «النسور» على الوحدة، بتاريخ مواجهات الفريقين في «عصر الاحتراف».

ورغم الخماسية القاسية التي استقبلتها شباك الحارس أحمد الحوسني أمام العين، إلا أن المدرب الروماني دانييل إيسايلا وقف خلال التدريب الأول للقاء الوحدة، على أخطاء اللاعبين، ووضحها لهم في المحاضرة التي سبقت التدريب، وطالبهم بظهور مختلف أمام الوحدة، يمنح الجماهير الأمل بشكل مغاير للفريق هذا الموسم، تحت قيادته الفنية.

ويدخل المقيم شيكنا دومبيا حسابات الجهاز الفني للفريق، بعد أن تم انتدابه من شباب الأهلي، حيث سيكون أحد العناصر الهجومية المهمة للفريق، في ظل تأخر التعاقد مع المهاجم الأجنبي الخامس، وتسعى الإدارة للانتهاء من هذا الملف قبل توقف الدوري، بعد نهاية الجولة الثانية من المسابقة.