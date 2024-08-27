جوف تستهل رحلة فلاشينج ميدوز بـ«الشعار الأولمبي»

نيويورك (د ب أ)

استهلت الأمريكية كوكو جوف حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) اخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بالفوز على الروسية فارفارا جراتشيفا في الدور الأول.

وحسمت جوف حاملة اللقب، الفوز على منافستها الروسية بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 2/ و6 /صفر لتبلغ الدور الثاني.

وارتدت جوف قلادة تحمل الشعار الأولمبي، بعد شهر من المشاركة مع نجم كرة السلة ليبرون جيمس في رفع العلم الأمريكي في حفل افتتاح أولمبياد باريس. وأصبحت جوف في العام الماضي أصغر لاعبة أمريكية تفوز بأحد ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لفردي السيدات، في سن الـ19 منذ أن أحرزت الأسطورة سيرينا ويليامز اللقب الأول من أصل 23 لقبا في البطولات الكبرى، في فلاشينج ميدوز عام 1999 وبإمكان جوف هذا العام أن تصبح أول لاعبة تفوز بلقب فلاشينج ميدوز مرتين متتاليتين منذ أن حققت ويليامز الإنجاز ذاته في 2014.

وتلتقي جوف في الدور الثاني مع الألمانية تاتيانا ماريا التي فازت على الأرجنتينية سولانا سييرا.