ليفركوزن أفضل فريق في ألمانيا



برلين (د ب أ)

فاز فريق باير ليفركوزن بطل البوندسليجا وكأس ألمانيا وكأس السوبر، بجائزة مجلة «سبورت بيلد» لأفضل ناد ألمانيا لعام 2024 وتسلم فيرناندو كارو رئيس مجلس الإدارة، وسيمون رولفس المدير الرياضي ولاعب الوسط إيزيكيل بالاسيوس الجائزة، نيابة عن الفريق، خلال مراسم جرت في هامبورج، في حضور المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وشهدت المراسم تكريم الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور، الذي توفي في السابع من يناير الماضي عن 78 عاماً، حيث نال جائزة إنجاز الحياة، وتسلمت أرملته هيدي بيكنباور الجائزة. وحصلت البطلة الأولمبية للجمباز داريا فارفولومييف على جازة نجمة العام، وحصل بطل السباحة الأولمبي لوكاس مارتينس على جائزة خاصة من رئيس التحرير و وخبراء التلفزيون كريستوف كرامر، وفريدريك كرومب وبير ميرتساكر (جائزة التلفزيون)، والأبطال الأولمبيين لمنافسات كرة السلة 3 ×3، سفينيا برونكهورست وسونيا جريناشر وإليسا ميفيوس (الوافد الجديد للعام). ونال أوين انساه حامل الرقم القياسي الألماني لسباق 100 متر عدواً (99ر9 ثانية) جائزة مفاجأة العام.