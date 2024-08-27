الأربعاء 28 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن أفضل فريق في ألمانيا

ليفركوزن أفضل فريق في ألمانيا
27 أغسطس 2024 10:11


برلين (د ب أ)
فاز فريق باير ليفركوزن بطل البوندسليجا وكأس ألمانيا وكأس السوبر، بجائزة مجلة «سبورت بيلد» لأفضل ناد ألمانيا لعام 2024 وتسلم فيرناندو كارو رئيس مجلس الإدارة، وسيمون رولفس المدير الرياضي ولاعب الوسط إيزيكيل بالاسيوس الجائزة، نيابة عن الفريق، خلال مراسم جرت في هامبورج، في حضور المدرب الإسباني تشابي ألونسو.
وشهدت المراسم تكريم الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور، الذي توفي في السابع من يناير الماضي عن 78 عاماً، حيث نال جائزة إنجاز الحياة، وتسلمت أرملته هيدي بيكنباور الجائزة. وحصلت البطلة الأولمبية للجمباز داريا فارفولومييف على جازة نجمة العام، وحصل بطل السباحة الأولمبي لوكاس مارتينس على جائزة خاصة من رئيس التحرير و وخبراء التلفزيون كريستوف كرامر، وفريدريك كرومب وبير ميرتساكر (جائزة التلفزيون)، والأبطال الأولمبيين لمنافسات كرة السلة 3 ×3، سفينيا برونكهورست وسونيا جريناشر وإليسا ميفيوس (الوافد الجديد للعام). ونال أوين انساه حامل الرقم القياسي الألماني لسباق 100 متر عدواً (99ر9 ثانية) جائزة مفاجأة العام.

أخبار ذات صلة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
ثلاثة خيارات للرحيل أمام «كومان البايرن»
ليفركوزن
الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
الرياضة
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
اليوم 11:13
قائد عام شرطة أبوظبي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
اليوم 11:03
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
الرياضة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
اليوم 11:00
الذهب
اقتصاد
الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©