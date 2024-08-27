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الرياضة

«دبي البحري» ينظم أكثر من 20 فعالية في الموسم الجديد

«دبي البحري» ينظم أكثر من 20 فعالية في الموسم الجديد
27 أغسطس 2024 11:00


دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم أكثر من 20 فعالية في الموسم البحري الجديد 2024-2025، وينطلق الموسم الجديد يوم السبت 21 سبتمبر المقبل بسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بينما سيتم تنظيم جائزة دبي الكبرى من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل، في ختام بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات، بالإضافة إلى المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص في أكتوبر، وسباق دبي الدولي للدراجات المائية «يو آي ام»، مطلع العام الجديد.
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن النادي سينظم مجموعة من السباقات التراثية المحلية المتنوعة مثل فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بجانب الكرنفالات الكبرى مثل النسخة الـ 34 لسباق القفال، والنسخة الـ 28 لكأس آل مكتوم.

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