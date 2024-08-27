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الرياضة

بعثة منتخبنا للشباب تغادر إلى كرواتيا

بعثة منتخبنا للشباب تغادر إلى كرواتيا
27 أغسطس 2024 11:30

 

دبي (الاتحاد)
غادرت صباح اليوم إلى العاصمة الكرواتية زغرب بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً لإقامة معسكر خارجي، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام في دولة الكويت، بدءاً من 21 سبتمبر، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.
واختار المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 28 لاعباً للمشاركة في هذا المعسكر الذي سيستمر حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل وهم: زايد عبدالله، عبدالله الشامسي، علي الصفار، محمد عبدالسلام، يوسف أحمد، سعود علي، فهد جاسم، منصور البلوشي، حمدان سعيد، نهيان المعمري، عبدالرحمن طلال، عتيق عصام، سيف الكعبي، راشد المزروعي، عبدالعزيز المرزوقي، فيصل إسماعيل، محمد ناصر، حازم محمد، أنطوني خياط، ماجد المهري، غيث لوتاه، سولمون سوسو، سيف الفارسي، محمد بطي، عبدالله فيصل، عبيد سالم، عيد الحمادي وغيث عبدالله.
ومن المقرر أن يخوض أبيض الشباب 3 مباريات ودية، خلال فترة المعسكر الأولى أمام منتخب قطر يوم 31 أغسطس، والثانية أمام منتخب بولندا يوم 7 سبتمبر، فيما يواجه في المباراة الثالثة منتخب كرواتيا يوم 10 سبتمبر.

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