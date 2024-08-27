موليناري وروز يقودان «تيم كاب 2025» في الجولف بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد اختيار فرانشيسكو موليناري وجاستن روز، صاحبي المسيرة المظفرة بألقاب بارزة في البطولات الكبرى، كقائدين للنسخة الثانية من «تيم كاب» للجولف، التي ستقام على الملعب الوطني في منتجع أبوظبي للجولف من 10 إلى 12 يناير المقبل.

وكان الإيطالي موليناري قائداً لفريق قارة أوروبا الذي فاز بلقب هذه البطولة قبل عامين، وسيواجه زميله في فريق كأس رايدر، روز، الذي يتولى بدوره قيادة فريق بريطانيا وإيرلندا لأول مرة.

وسيقود الثنائي فريقين مكونين من عشرة لاعبين من جولة دي بي ورلد، للتنافس على مدار ثلاثة أيام، مع ترؤس لوك دونالد قائد كأس رايدر، المنافسات أيضاً التي ستقام في دولة الإمارات، كما فعل ذلك هنا قبل عامين في عام 2023.

بالإضافة إلى موليناري وروز، سيضم الفريقان أفضل أربعة لاعبين متاحين من قارة أوروبا والمملكة المتحدة وإيرلندا وفق التصنيف النهائي لـ «السباق إلى دبي» 2024، مع اختيار اللاعبين الخمسة المتبقين في كل فريق من قبل هذين القائدين بالتشاور مع دونالد.

يعود مجلس أبوظبي الرياضي، شريكاً رسمياً للحدث، مؤكداً التزامه بلعبة الجولف في المنطقة، بالإضافة إلى دعمه لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي.

كما هو الحال في عام 2023، ستتنافس الفرق في جولة واحدة بنظام المباريات الرباعية يوم الجمعة، ثم جولتين من المباريات الرباعية يوم السبت، وجولة من المباريات الفردية يوم الأحد، حيث يشارك كل لاعب في جميع الجولات الأربعة. ويحصل الفائز في كل مباراة على نقطة واحدة، على أن يفوز بلقب «تيم كاب» الفريق الذي يتجاوز مجموعه علامته 12 ونصف نقطة.

أقيمت بطولة «تيم كاب» – المعروفة سابقاً باسم هيرو كاب – لأول مرة في يناير 2023، حيث هزم فريق قارة أوروبا بقيادة موليناري فريق بريطانيا وإيرلندا بقيادة تومي فليتوود بنتيجة 14 نقطة ونصف نقطة مقابل 10نقاط ونصف نقطة. اللاعبون الذين تنافسوا في تلك النسخة، والذين مثلوا أوروبا في كأس رايدر العام الماضي، هم: نيكولاي هوجارد وسيب ستراكا (قارة أوروبا)، وفليتوود، تيريل هاتون، شين لوري وروبرت ماكنتاير (بريطانيا وإيرلندا).