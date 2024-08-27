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الرياضة

زاناردي يجهز الكمالي وميدانا لمواجهة الوصل

زاناردي يجهز الكمالي وميدانا لمواجهة الوصل
27 أغسطس 2024 12:30

 
فيصل النقبي (دبا الحصن)

 

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يجهز البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن الثنائي الجديد المنضم حديثاً للفريق، وهما حمدان الكمالي القادم من النصر والمقيم ميدانا كاساما لمواجهة الوصل المهمة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين الخميس على استاد زعبيل.
كما يجهز بديل المطرود إبراهيم سيسيه في خط الوسط، حيث لعب الفريق جزءاً كبيراً من لقاء الشارقة بعشرة لاعبين، ما أثر على نتيجة المباراة (4-1 ) ومن المنتظر أن يجري المدرب تغييرات مهمة في خط دفاع ووسط الفريق، تحديداً لقوة الوصل الهجومية المعروفة.
وأكد المدرب البرازيلي كايو زاناردي أن فريقه استعد بشكل مكثف لمواجهة الوصل، مشدداً على أهمية التركيز والحذر في الجانبين الدفاعي والهجومي، خلال المباراة. وأضاف زاناردي أن الوصل يمتلك آلة هجومية قوية تتطلب تنظيماً دفاعياً دقيقاً وتوازناً في اللعب.
وأشار إلى أن الفريق عمل، خلال الفترة الماضية على دراسة نقاط القوة والضعف لدى الوصل، وتم إعداد اللاعبين بشكل يتناسب مع أهمية اللقاء. وختم زاناردي حديثه قائلاً: «علينا تقديم أفضل ما لدينا من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، فمثل هذه المباريات تتطلب أقصى درجات الانضباط والجدية لتحقيق الفوز، أو نتيجة إيجابية على الأقل».

دبا الحصن
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