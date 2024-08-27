موتا يشيد بلاعبي يوفنتوس: إنهم أقوياء



روما (د ب أ)

أثنى تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس على أداء لاعبيه، عقب الفوز 3 / صفر على فيرونا، مساء أمس الاثنين، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. وعلى ملعب (مارك أنتونيو بينتجودي)، أحرز دوشان فلاهوفيتش ونيكولو سافونا الهدفين الأول والثاني ليوفنتوس في الشوط الأول. وعاد فلاهوفيتش لهز الشباك مرة أخرى في الشوط الثاني، مسجلاً الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء، ليحافظ الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) على العلامة الكاملة، ويتصدر المسابقة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه، بعدما استهل الموسم الجديد بالفوز على ضيفه كومو بالنتيجة ذاتها أيضاً في المرحلة الافتتاحية.

وصرح موتا عقب المباراة «الضغط على الخصم ينطوي بطبيعة الحال على مخاطرة، لأنه ينبغي عليك أن تفتح المساحات في خطوطك». أضاف موتا، «لكن إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكنك استعادة الكرة عندما يكون الخصم مكشوفاً أمامك، ما يمنحك ميزة إنهاء العمل بسرعة».

وتابع، «تهانينا لجميع اللاعبين. لقد سجل دوشان هدفين، لكن الفضل يعود للجميع لأنهم ضغطوا جيداً، وتمكنا من هز الشباك». وتحدث موتا عن لاعبي يوفنتوس قائلاً: «إنهم أقوياء ويتمتعون بموهبة وكفاءة كبيرتين، ونحن نساعدهم على النزول إلى الملعب في أفضل الظروف للتعبير عن قدراتهم، لكنهم لاعبون على مستوى عال، وعندما يلعبون معاً بهذه الطريقة، فإنهم يظهرون الفارق الذي يمكنهم إحداثه».

وشدد مدرب يوفنتوس في تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، «التوجه أمر مهم للغاية، وكذلك قراءة المباراة. في بداية اللقاء، كان الخصم ينتظرنا، ويحاول الاستفادة من أخطائنا بهجمات مرتدة سريعة، ولكن عندما اضطروا للضغط علينا، ذهبنا إلى عمق دفاعهم».