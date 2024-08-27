الأربعاء 28 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيكهام ينعي إيركسون: إنه الوداع

بيكهام ينعي إيركسون: إنه الوداع
27 أغسطس 2024 11:45

 
لندن (د ب أ)
انضم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام إلى قائمة من النجوم في نعي المدرب السويدي سفن جوران إريكسون، الذي توفى عن عمر 76 عاماً.

أخبار ذات صلة
أوين وكين يقدمان التعازي في إريكسون
عائلة إريكسون توجه الشكر إلى عالم الكرة

وكان إريكسون أول مدرب أجنبي يتولى تدريب المنتخب الإنجليزي حينما تم تعيينه في المنصب عام 2001، حيث قاد الفريق لدور الثمانية في ثلاث بطولات متتالية قبل مغادرة منصبه والخروج من الدور ذاته في كأس العالم 2006 بألمانيا. وفي ذلك الوقت كان ديفيد بيكهام قائداً للمنتخب الإنجليزي في عهد إريكسون، ونعى مدربه السويدي السابق الذي أعلن يناير الماضي عن تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس وأن لديه عاماً واحداً ليعيشه في أفضل الأحوال.
ونشر بيكهام صورة له في آخر لقاء مع إريكسون عبر إنستجرام قائلاً: «لقد ضحكنا وبكينا وكنا نعلم إنه الوداع». وأضاف: «سفن، شكراً لك لأنك كنت دائماً الشخص المفعم بالشغف والاهتمام والهدوء وكنت رجلاً لطيفاً حقاً». وتابع بيكهام: «سأكون دائماً ممتناً لأنك جلعتني قائد الفريق لكنني لن أنسى تلك اللحظات الأخيرة معك ومع عائلتك، شكراً لك سفن ولكلماتك الأخيرة، سيكون كل شيء على ما يرام».
وحصل إيركسون على فرصة تدريب فريقه المفضل ليفربول في مباراة خيرية في ملعب أنفيلد مارس الماضي. واعترف إيركسون بأنه ذرف الدموع قبل وبعد مباراة أساطير ليفربول وقال: «أن أجلس على مقاعد ليفربول كان ذلك حلمي طول حياتي، لقد حدث ذلك الآن وقد كان يوماً جميلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى». وأضاف: «كانت نهاية جيدة أن تكون في ليفربول، لا يمكن أن يكون هناك أفضل من ذلك».

ديفيد بيكهام
جوران إريكسون
المنتخب الإنجليزي
ليفربول
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
الرياضة
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
اليوم 11:13
قائد عام شرطة أبوظبي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
اليوم 11:03
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
الرياضة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
اليوم 11:00
الذهب
اقتصاد
الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©