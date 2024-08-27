بيكهام ينعي إيركسون: إنه الوداع



لندن (د ب أ)

انضم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام إلى قائمة من النجوم في نعي المدرب السويدي سفن جوران إريكسون، الذي توفى عن عمر 76 عاماً.

وكان إريكسون أول مدرب أجنبي يتولى تدريب المنتخب الإنجليزي حينما تم تعيينه في المنصب عام 2001، حيث قاد الفريق لدور الثمانية في ثلاث بطولات متتالية قبل مغادرة منصبه والخروج من الدور ذاته في كأس العالم 2006 بألمانيا. وفي ذلك الوقت كان ديفيد بيكهام قائداً للمنتخب الإنجليزي في عهد إريكسون، ونعى مدربه السويدي السابق الذي أعلن يناير الماضي عن تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس وأن لديه عاماً واحداً ليعيشه في أفضل الأحوال.

ونشر بيكهام صورة له في آخر لقاء مع إريكسون عبر إنستجرام قائلاً: «لقد ضحكنا وبكينا وكنا نعلم إنه الوداع». وأضاف: «سفن، شكراً لك لأنك كنت دائماً الشخص المفعم بالشغف والاهتمام والهدوء وكنت رجلاً لطيفاً حقاً». وتابع بيكهام: «سأكون دائماً ممتناً لأنك جلعتني قائد الفريق لكنني لن أنسى تلك اللحظات الأخيرة معك ومع عائلتك، شكراً لك سفن ولكلماتك الأخيرة، سيكون كل شيء على ما يرام».

وحصل إيركسون على فرصة تدريب فريقه المفضل ليفربول في مباراة خيرية في ملعب أنفيلد مارس الماضي. واعترف إيركسون بأنه ذرف الدموع قبل وبعد مباراة أساطير ليفربول وقال: «أن أجلس على مقاعد ليفربول كان ذلك حلمي طول حياتي، لقد حدث ذلك الآن وقد كان يوماً جميلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى». وأضاف: «كانت نهاية جيدة أن تكون في ليفربول، لا يمكن أن يكون هناك أفضل من ذلك».