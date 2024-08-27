«أبوظبي الرياضي» يواجه بطل ميانمار في «آسيوي السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض في الخامسة والنصف مساء الغد، المباراة الثانية لفريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة امام فريق مياوادي الميانماري الذي يحتل المركز الأخير من دون رصيد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024 - 2025.

ويتصدر النصر فرق المجموعة الأولى بفوزه على فريق مياوادي (ميانمار) بنتيجة 3/0، بفارق هدف من فريق نادي أبوظبي الرياضي الذي يتطلع للفوز الثاني للاقتراب من بطاقة التأهل الآسيوي عند لقاء فريق النصر السعودي صاحب الأرض والجمهور يوم السبت، في ختام تصفيات المجموعة الأولى باستاد النصر بالرياض.

وكان فريق أبوظبي الرياضي قد حقق الفوز المستحق على فريق يونج إيليفانتس بطل لاوس بنتيجة 2/1، فيما يلعب في الثامنة والنصف هذا المساء وبالملعب نفسه فريق النصر السعودي مع فريق يونج إيليفانتس (لاوس) بطموح الفوز نفسه، والمحافظة على الصدارة، ما يشعل جولة اليوم.

وحرص الجهاز الفني لفريق نادي أبوظبي الرياضي بقيادة المدربة سارة حسنين على معالجة أخطاء المباراة الأولى من خلال التدريب الخفيف والمحاضرات النظرية، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي داخل خط 18 للفريق الخصم للاستفادة من الفرص الكثيرة التي سنحت للهجوم في المباراة الماضية، وأهدرت، والتي كانت كفيلة لوضع الفرق في صدارة تلك المجموعة بفارق الأهداف.

وتضم قائمة الفريق في مباراة الغد جين دا كروز في حراسه المرمى، فاطمة الحوسني، روان الحمادي، يوجينيا تيتيه، ريخا بودل، غنيمة الزعابي، ليديا كرامباه، أجيمانج أسيرفي، صالحة الزعابي، رشيدة إبراهيم، نعيمة إبراهيم، روضة المهيري، فاطمة المرزوقي، نوف العنزي، وشما المنصوري.

من جانب آخر، أعلن نادي النصر السعودي الذي حقق فوزه الأول على بطل ميانمار بقيادة المهاجمة التنزانية كلارا لوفانجا، ومباركة الصعيري تعاقده مع المهاجمة الكونجولية روث كيبوي (26 سنة) قادمة من صفوف فريق جالطة سراي التركي، كما لعبت من قبل لفريق (أي إل جي سبور) التركي، فيما عادت لصفوف بطل السعودية لاعبة الفريق السابقة، والظهير الأيمن ريما المالكي.