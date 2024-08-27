فتح باب التسجيل للمشاركة في كأس الاتحاد للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجودو فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد للجودو للشباب والناشئين الذكور، التي ينظمها الاتحاد تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، كأولى بطولات الموسم المحلي الجديد 2024 - 2025، والتي ستنطلق منافساتها يوم السبت 14سبتمبر المقبل بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس، ويستمر التسجيل للمشاركة حتى يوم الاثنين 9/9 المقبل.

وحددت اللائحة الفنية للبطولة المشاركة للمواطنين والمقيمين مواليد 2007-2008 - 2009 بالنسبة للناشئين ومواليد 2004 - 2005 - 2006 بالنسبة لفئة الشباب، على أن تجرى عملية الميزان الرسمي للمشاركين عصر يوم 13/9 بصالة الاتحاد الجديدة وفي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان.

وسمحت اللائحة الفنية بمشاركة 4 لاعبين بحد أقصى في كل وزن، بحيث يشارك 3 لاعبين مواطنين ولاعب مقيم في كل وزن، كما يسمح المشاركة بعدد 4 مواطنين في كل وزن وتحددت أوزان تلك الفئات حسب اللائحة.

وأكملت اللجنة الفنية لنشاط الاتحاد المحلي برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد كافة الترتيبات لانطلاق الموسم الجديد، وفقاً للجدول الزمني والشروط الفنية لكل مسابقة، ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خاصة العمرية من أجل انتقاء المواهب المؤهلة لدعم المنتخبات.

من جهة ثانية، وجه رئيس مجلس اتحاد الجودو التهنئة لكافة الأندية الأعضاء، بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد المحلي للموسم الجديد بالمقر الجديد في بني ياس، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، معرباً عن أمله في أن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة، تمثل دعماً للمنتخبات الوطنية المختلفة، موجهاً الشكر لكل الأندية والمدارس والمراكز التي استضافت نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يتواصل التعاون لما فيه مصلحة رياضة الإمارات.