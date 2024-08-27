الأربعاء 28 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فتح باب التسجيل للمشاركة في كأس الاتحاد للجودو

فتح باب التسجيل للمشاركة في كأس الاتحاد للجودو
27 أغسطس 2024 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجودو فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد للجودو للشباب والناشئين الذكور، التي ينظمها الاتحاد تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، كأولى بطولات الموسم المحلي الجديد 2024 - 2025، والتي ستنطلق منافساتها يوم السبت 14سبتمبر المقبل بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس، ويستمر التسجيل للمشاركة حتى يوم الاثنين 9/9 المقبل.
وحددت اللائحة الفنية للبطولة المشاركة للمواطنين والمقيمين مواليد 2007-2008 - 2009 بالنسبة للناشئين ومواليد 2004 - 2005 - 2006 بالنسبة لفئة الشباب، على أن تجرى عملية الميزان الرسمي للمشاركين عصر يوم 13/9 بصالة الاتحاد الجديدة وفي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي خورفكان.

أخبار ذات صلة
بدء التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو
50 ميدالية حصاد «موسم الجودو» إقليمياً ودولياً

وسمحت اللائحة الفنية بمشاركة 4 لاعبين بحد أقصى في كل وزن، بحيث يشارك 3 لاعبين مواطنين ولاعب مقيم في كل وزن، كما يسمح المشاركة بعدد 4 مواطنين في كل وزن وتحددت أوزان تلك الفئات حسب اللائحة.
وأكملت اللجنة الفنية لنشاط الاتحاد المحلي برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد كافة الترتيبات لانطلاق الموسم الجديد، وفقاً للجدول الزمني والشروط الفنية لكل مسابقة، ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خاصة العمرية من أجل انتقاء المواهب المؤهلة لدعم المنتخبات.
من جهة ثانية، وجه رئيس مجلس اتحاد الجودو التهنئة لكافة الأندية الأعضاء، بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد المحلي للموسم الجديد بالمقر الجديد في بني ياس، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، معرباً عن أمله في أن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة، تمثل دعماً للمنتخبات الوطنية المختلفة، موجهاً الشكر لكل الأندية والمدارس والمراكز التي استضافت نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يتواصل التعاون لما فيه مصلحة رياضة الإمارات. 

محمد بن ثعلوب
اتحاد الجودو
الجودو
دوري الجودو
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
«يويفا» يجري قرعة دوري الأبطال بشكلها الجديد غداً
الرياضة
«يويفا» يجري قرعة دوري الأبطال بشكلها الجديد غداً
اليوم 11:38
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
الرياضة
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
اليوم 11:13
قائد عام شرطة أبوظبي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
اليوم 11:03
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
الرياضة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©