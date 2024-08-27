منتخب الدراجات يشارك في «آسيوية المضمار»



أبوظبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، في منافسات البطولة الآسيوية للمضمار، التي تنطلق يوم غد في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى الجمعة المقبل، وتضم قائمة المنتخب الوطني الدراجين أحمد المنصوري، وسيف معيوف، وعبد الله الحمادي، وعبد الله جاسم، ومحمد المطيوعي، وزهرة حسين، إضافة إلى الدراج الشاب علي نصيرائي في فئة الشباب.

وتعد المشاركة هي الأولى خارجيا للدراج أحمد المنصوري، بعدما كان قريباً من التأهل لأولمبياد باريس، وذلك استعداداً لرحلة الإعداد للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكذلك هي المشاركة الأولى لعبدالله جاسم بطل آسيا في منافسات الطريق.