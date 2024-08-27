«ثلاثي الشارقة» يواصل التألق للموسم الثالث على التوالي



علي معالي (أبوظبي)

للموسم الثالث على التوالي تظهر البصمة الإيجابية للثلاثي الشرقاوي كايو لوكاس وعثمان كمارا ولوان بيريرا في المباراة الأولى بدوري أدنوك للمحترفين، ما يؤكد أن هذا الثلاثي بدأ انطلاقته القوية مع «الملك» في أولى مباريات الموسم، سواء بالتهديف المباشر أو بالتمريرة الذهبية الحاسمة.

وفي مباراة الجولة الأولى التي انتهت برباعية، نجح هذا الثلاثي في التهديف والتمرير معاً، سجل كايو الهدف الأول، وكمارا الهدفين الثاني والرابع، ولوان بيريرا الهدف الثالث.

وفي الموسم الماضي، بنفس الجولة التي انتهت بفوز الشارقة على كلباء 4- 3، سجل كايو لوكاس هدفين، وبيريرا هدفا، وصنع كمارا هدفاً، وفي الموسم قبل الماضي، سجل لوان بيريرا هدفاً وصنع عثمان كمارا هدفين في المباراة التي انتهت لمصلحة الشارقة 2- 0 على حساب شباب الأهلي.

ويبني الروماني أولاريو كوزمين الكثير من الطموحات على هذا المثلث الهجومي القوي، من أجل استعادة الملك لهيبته والمنافسة بشكل قوي في المسابقات المحلية.