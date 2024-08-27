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الرياضة

غداً.. قرعة التصفيات التمهيدية لأغلى البطولات

غداً.. قرعة التصفيات التمهيدية لأغلى البطولات
27 أغسطس 2024 14:45

 
دبي (الاتحاد)
يُجري اتحاد الكرة في السابعة مساء الغد في مقره بدبي مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2024 – 2025، وقرعة مسابقة الكأس لفرق المراحل السنية تحت 21 سنة، تحت 18 سنة، تحت 16 سنة، تحت 15 سنة، تحت 14 سنة.
وتشهد منافسات التصفيات التمهيدية مشاركة 15 فريقاً من دوري الدرجة الأولى: الإمارات، حتا، دبا، الحمرية، العربي، الظفرة، الفجيرة، مصفوت، الذيد، الجزيرة الحمراء، الظاهرة، جلف اف سي، جلف يونايتد، فيلتود يونايتد، يونايتد.
وحسب لائحة المسابقة، تُلعب التصفيات التمهيدية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل فريقان إلى دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة الـ 14، وستقام الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية يومي 20 و 21 سبتمبر المقبل.
وبالنسبة لمسابقات الكأس لفرق المراحل السنية، فحرص اتحاد كرة القدم على أن تقام أثناء الموسم وليس في نهايته، وستُلعب بنظام الذهاب والإياب.

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