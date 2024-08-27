1500 لاعب في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بموسكو



أبوظبي (الاتحاد)

تشهد بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في العاصمة الروسية موسكو، اعتباراً من الجمعة المقبل، إقبالاً كبيراً من نخبة اللاعبين العالميين، وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) إغلاق باب التسجيل بعد أن وصل العدد إلى 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 جنسية، من بينهم عدد كبير من روسيا، البرازيل، الأرجنتين، البرتغال، كازاخستان، أذربيجان، وأوزبكستان. ويعكس هذا التنوع في الجنسيات الاهتمام الكبير بالبطولة على المستوى الدولي، خاصة مع اقتراب موعد انطلاقها.

وتستقطب البطولة نخبة من أبرز لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم، يتقدمهم لاعبو منتخب الإمارات، ويشارك منهم خالد الشحي، عمر السويدي، وسعيد الكبيسي. وسيخوض هؤلاء اللاعبون منافسات قوية إلى جانب أسماء لامعة أخرى من بلدان مثل روسيا والبرازيل وكازاخستان وأذربيجان، مما يضمن مواجهات على أعلى المستويات.

وتعكس هذه المشاركة الواسعة للأبطال العالميين حماسهم للمشاركة في جراند سلام موسكو في روسيا، كما تؤكد على دور العاصمة أبوظبي في نشر رياضة الجوجيتسو ودعمها ودعم لاعبيها من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال إقامة البطولات العالمية بأعلى المعايير والمستويات في أبرز مدن العالم.

وأشار طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، والمنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إلى أن البطولة ستمنح الفائزين بالمركز الأول في أي فئة من فئاتها 2000 نقطة في التصنيف السنوي العالمي للرابطة، كما ستصل الجوائز المالية الإجمالية لهذا الموسم إلى 153 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في جميع الفئات.

وأكد أن البطولة ستُقام بأعلى معايير التنظيم والمنافسة، مشيداً بنجاحات البطولة المتواصلة واحتفالها بالذكرى العاشرة لإطلاقها. وأضاف: «إقامة البطولة في موسكو تزامناً مع احتفالها بموسمها العاشر، تأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي جراند سلام على المستوى العالمي، وتوسيع نطاق تأثيرها في مختلف العواصم العالمية».

وعبر بطل الإمارات، عمر السويدي، المصنف الأول في فئة وزن 56 كجم للحزام الأسود، عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مشيراً إلى أنها توفر فرصة ذهبية للاعبين للتعلم والتطور. وقال السويدي: «بطولة أبوظبي جراند سلام ليست مجرد منافسة، بل هي منصة للتعلم من أفضل اللاعبين والمدربين، وتتيح لي فرصة الاحتكاك بمستويات عالية من المنافسة، كما تساعدني في بناء علاقات قيمة مع مجتمع الجوجيتسو العالمي، مما يعزز من مهاراتي ويطور مسيرتي الرياضية».