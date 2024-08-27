تشيلسي يخطط للتخلص من 14 لاعباً !



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت شبكة «Talksport» النقاب عن أن تشيلسي الإنجليزي يأمل في التخلص من 14 لاعباً دفعة واحدة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في 30 أغسطس الجاري، وأن إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد حدد بالفعل العناصر غير المرغوب في استمرارها مع الفريق، والمطلوب بيعها أو إعارتها، والتي تتدرب حالياً بعيداً عن المجموعة الأساسية.

وأبرز هؤلاء اللاعبين الإنجليزيان رحيم سترلينج وبن شيلول والبلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي وحارس المرمى الإسباني كيبا، وينضم إليهم لاعبون أقل شهرة ونجومية، هم تريفو شالوبا وبيتروفيتش وكيرني شوكوميكا وديفيد دارو وأرماندو بروخا وإنجيلو جابرييل وديفيد واشنطن وأليكس ماتوس وهيرفي فيل ولوكاس بيرجستروم.

وقالت الشبكة إن هذه المجموعة الكبيرة من اللاعبين تتدرب وحدها في صالة الألعاب بعيداً عن القوام الأساسي للفريق، مشيرة إلى أن لوكاكو يقترب من الرحيل إلى نابولي الإيطالي الذي أبدى إستعداده لدفع 35 مليون يورو للحصول على خدماته، وأن كيبا الذي أُعير الموسم الماضي لريال مدريد، يحظى باهتمام بورنموث، ويبدو أنه في طريقه إلى هناك على سبيل الإعارة.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم عرض رحيم سترلينج وشيلول على مانشستريونايتد، أما شالوبا فقد رفض الرحيل إلى نوتنجهام فورست الذي كان على استعداد لدفع 30 مليون يورو مقابل انتقاله، بينما من المنتظر أن يستكمل أرماندو بروخا المصاب حالياً، إعارته لإبسويتش تاون.

وتعليقاً على هذا العدد الكبير من اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم مع الفريق، قال إنزو ماريسكا المدير الفني: أنا أريد العمل مع 21، 22، 23 لاعباً وليس 42 لاعباً، وعلق قائلاً: لا يوجد مدير فني في العالم يستطيع أن يقود حصة تدريبية تضم 42 لاعباً.

ولا يزال تشيلسي يأمل في التعاقد مع رأس حربة «رقم 9» لحاجة الفريق إليه، والاسم المطروح حالياً هو النجم الدولي النيجيري فيكتورأوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.