فاطمة بنت هزاع: تحية تقدير واعتزاز للمرأة الخليجية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص



أبوظبي (الاتحاد)

هنأت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، الفرق المشاركة في النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات، التي احتضنها المقر الجديد للأكاديمية بأبوظبي، والتي تأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الحكيمة في دعم المرأة وتسخير البيئة الرياضية المثالية لها بسقف طموحات لا حدود له.

وتوجهت سموها، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعم سموها السخي وأياديها البيضاء، التي نراها في جميع المجالات لتعزيز دور المرأة، وهو ما تترجمه إقامة هذه البطولة في الصالة الرياضية الحديثة في المقر الجديد لأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، لتشكل بداية انطلاق نحو المزيد من إقامة الأحداث في مختلف الألعاب الرياضية خلال المرحلة المقبلة، لتكون الوجهة الأولى للمرأة العربية.

وقالت سموها: أود في البداية أن أعبر عن بالغ سعادتي وفخري بنجاح النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات، لقد كان هذا الحدث الرياضي مصدر إلهام واحتفاءً بالرياضة والتميز، وشهدنا خلاله أداءً رائعاً ومستوى عالياً من التنافس الشريف.

وأضافت: سعدنا بالترحيب بجميع الضيوف الكرام من دول الخليج الذين شاركوا في هذه البطولة المميزة، إن حضوركم يعكس روح التعاون والتآزر التي تجمع بين شعوبنا، ويسهم في تعزيز الروابط الأخوية بيننا، لقد كان لوجودكم بالغ الأثر في إنجاح هذا الحدث.

وختمت: كما أود أن أوجه تحية تقدير واعتزاز للمرأة الخليجية بشكل عام، والإماراتية بشكل خاص، إنكم تبرهنون في كل يوم على قدرتكن الفائقة وإصراركن على تحقيق النجاحات في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة، إن دعمنا للمرأة ومساندتنا لإمكاناتها يعد جزءاً أساسياً من جهودنا نحو تحقيق المزيد من التقدم والإنجازات.

جاء ذلك بمناسبة تتويج فريق القرين الكويتي بلقب النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، بعد فوزه على فريق الغرافة القطري بنتيجة «71/55» في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حصد فريق صلالة العماني المركز الثالث بفوزه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة بنتيجة «52/39»

شهدت مراسم التتويج حضور كبار الشخصيات، إضافة إلى عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، طلال الهاشمي، إلى جانب ممثلي الوفود المشاركة.

وتعتبر إقامة البطولات مثل كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات، ذات أهمية كبيرة في تعزيز وتطوير الرياضة النسائية، حيث توفر منصة هامة لاكتشاف وصقل المواهب الجديدة، مما يسهم ذلك في رفع مستوى الأداء الفني والتكتيكي بين الفرق، كما شهدت البطولة إقبالاً جماهيرياً وإعلامياً غير مسبوق، وهذا يعكس مدى اهتمام المجتمع بالرياضة النسائية، ويعزز من استمرارية تنظيم النسخ المستقبلية للبطولة من قبل الأكاديمية، مما يسهم في استمرار تطوير الرياضة ودعم اللاعبات الموهوبات.

في هذا الخصوص، قدم طلال الهاشمي، عضو مجلس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شكره إلى جميع الجهات التي أسهمت في نجاح النسخة الأولى من البطولة، وأثنى على جهود المؤسسات الرياضية في الدولة وكافة الرعاة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى مواصلات الإمارات وشبكة أبوظبي للإعلام ومياه العين ومدينة برجيل الطبية، مؤكداً أن هذا النجاح ليس فقط للأكاديمية، بل للرياضة النسائية الإماراتية والخليجية بشكل عام، وأضاف أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أصبحت منصة وطنية لصقل المواهب، معرباً عن دعم القيادة الرشيدة للبطولة ومخرجاتها.

من جانبه، أعرب عبدالله المطوع رئيس وفد نادي القرين الكويتي، عن فخره بالأداء الذي قدمه فريقه خلال البطولة، مشيد بالأرقام المميزة التي حققتها اللاعبات، وأكد أن قوة المنافسات تسهم في تطوير وتميز اللاعبات استعداداً لاستحقاقات الموسم المقبل.

بدوره، أشاد حمدان الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، بالجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم البطولات الخاصة برياضة المرأة، معتبراً أن هذه النسخة نتج عنها مجموعة من اللاعبات الموهوبات في كرة السلة، وأكد أن تكاتف الجهود في مجال رياضة المرأة يساهم في تقديم نماذج ملهمة، مما ينعكس على النجاح البارز الذي حققته البطولة.