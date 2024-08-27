الأربعاء 28 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة ينجح في تسجيل داني أولمو لدى رابطة «الليجا»

برشلونة ينجح في تسجيل داني أولمو لدى رابطة «الليجا»
27 أغسطس 2024 17:00

 

برشلونة (أ ف ب)
نجح برشلونة في تسجيل لاعب وسطه الجديد داني أولمو لدى رابطة الدوري الإسباني، وسيكون بالتالي ضمن قائمة الفريق في مواجهة رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري التي قد تشهد الظهور الأول له بقميص «بلوجرانا».
ولم يتمكن بطل كأس أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا من خوض أول مباراتين مع فريقه في الدوري المحلي، بعد التعاقد معه من لايبزيج الألماني مقابل 55 مليون يورو، وذلك لعدم قدرة النادي الكاتالوني على تسجيله بشكل رسمي بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.
وخفّض برشلونة سقف الرواتب مع رحيل الألماني إلكاي جوندوجان العائد إلى مانشستر سيتي، والمدافع السنغالي الشاب ميكايل فاييه المُنتقل إلى رين الفرنسي، إضافة إلى إعارة المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لأتلتيكو مدريد، والبرازيلي فيتور روكي إلى ريال بيتيس.
ووفقاً للصحافة الإسبانية، فإن هذه الانتقالات لم تكن لتسمح وحدها بتسجيل الوافد الجديد والوحيد في سوق الانتقالات الصيفي (مع شراء باو فيكتور من جيرونا بصفة نهائية)، لذا استغلت إدارة برشلونة الغياب الطويل للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة في وتر أخيل، للتحايل على القواعد. 

أخبار ذات صلة
فينسيوس جونيوريدافع عن «الفتى المدلل» !
فياريال.. فوز في 4 دقائق !!
برشلونة
البارسا
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
«يويفا» يجري قرعة دوري الأبطال بشكلها الجديد غداً
الرياضة
«يويفا» يجري قرعة دوري الأبطال بشكلها الجديد غداً
اليوم 11:38
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
الرياضة
يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
اليوم 11:13
قائد عام شرطة أبوظبي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: المرأة الإماراتية شريك مهم في تحقيق تطلعات الدولة
اليوم 11:03
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
الرياضة
الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©