«يويفا» يمنح جائزة خاصة لرونالدو



برلين (د ب أ)

يحصل النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، خلال قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ الخميس، تقديراً لإنجازاته القياسية في المسابقة القارية.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 140 هدفاً، خلال 183 مباراة لعبها مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. وحصد رونالدو جائزة هداف البطولة في 7 مواسم، من بينها موسم 2013/ 2014، الذي شهد إحرازه 17 هدفا، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالبطولة، علماً بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي هز الشباك في 3 مباريات نهائية.

كان رونالدو 39 عاماً، الذي يلعب الآن في فريق النصر السعودي، أول لاعب يفوز بالبطولة خمس مرات، بواقع لقب وحيد مع يونايتد و4 ألقاب مع الريال. وقال ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، في بيان صدر اليوم الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «كريستيانو رونالدو هو أحد ألمع النجوم في دوري أبطال أوروبا».

أضاف سيفرين: «يبدو أن إنجازاته المذهلة في تسجيل الأهداف في البطولة ستصمد أمام اختبار الزمن، مما يشكل تحدياً رائعاً للأجيال القادمة». أكد رئيس يويفا «إن تفوقه المستمر على أعلى مستوى هو برهان عن سعيه الدؤوب لتحقيق الألقاب الجماعية والفردية. على مدار أكثر من عقدين من الزمان، عمل باستمرار على تطوير وتحسين أسلوب لعبه مع الحفاظ على شغفه الشبابي بتسجيل الأهداف والاحتفال بها».

وشدد سيفرين في ختام حديثه عن رونالدو: «إن أدائه الاحترافي وأخلاقياته في العمل وتفانيه وقدرته على التألق على المسرح الكبير هي صفات ينبغي على لاعبي كرة القدم في كل مكان أن يطمحوا إلى محاكاتها».