ثلاثة خيارات للرحيل أمام «كومان البايرن»



أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل 3 أيام من غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، يزداد الطلب على الجناح الدولي الفرنسي كينجسلي كومان «28 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ، حيث يحظى باهتمام الهلال السعودي وبرشلونة وبعض الأندية الإنجليزية.

ويمتد عقد كومان حتى صيف 2027، ورغم ذلك من المحتمل أن يغادر «البافاري» هذا الصيف قبل غلق «الميركاتو».

وذكرت مصادر صحفية ألمانية إن البايرن يوافق على جميع العروض المقدمة إلى كومان، وليس على اللاعب إلا أن يختار من بينها النادي الذي يريده، إما الهلال أو برشلونة أوأحد أندية الدوري الإنجليزي«البريميرليج».

بينما ذكرت مصادر صحفية فرنسية إن الهلال السعودي تحديداً قدم عرضاً ضخماً من أجل الحصول على خدمات كومان هذا الصيف، ولكنها لم تكشف عن قيمة هذا العرض.

وصل كنجسلي كومان إلى ميونيخ في 2015، وتألق مع الفريق وفازمعه بكل البطولات والألقاب الممكنة، والتي وصل عددها إلى 20 بطولة منها دوري الأبطال الأوروبي 2020، حيث سجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان ناديه السابق الذي تخرج من مركزتدريبه.

وحصل كومان على بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا» 9 مرات متتالية منذ وصوله 2015، والمرة الوحيدة التي لم يحصل فيها على اللقب كانت في الموسم الماضي الذي فازبه بايرليفركوزين.

وفي حالة توقيع كومان لبرشلونة، فإنه يلتقي هناك بالألماني هانسي فليك المدير الفني السابق للبايرن خلال الفترة من 2019 إلى 2021، أما هذا الموسم، يلعب كومان تحت قيادة فينسنت كومباني المديرالفني الجديد للبايرن، ولكنه لايشارك أساسياً وإنما ينزل بديلاً في الشوط الثاني.

بدأ كينجسلي كومان، المولود في 13يونيو 1996، مسيرته الإحترافية في أكاديمية باريس سان جيرمان، ثلم لعب للفريق الأول موسم 2013-2014، وانتقل بعدها إلى يوفينتوس الإيطالي من 2014 إلى 2017، ثم إعارة لبايرن ميونيخ في 2015، وبعدها انتقال نهائي في 2017، واستقر به المقام في ميونيخ حتى الآن.

ولعب كومان لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18و19و21سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2015.