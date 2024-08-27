سعود.. السعودي الأول في إيطاليا



سلطان آل علي (دبي)

في خطوة تاريخية تُعد علامة فارقة في كرة القدم السعودية، أكمل سعود عبدالحميد، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، انتقاله إلى نادي روما الإيطالي. هذا الانتقال يجعله أول سعودي يحترف في الدوري الإيطالي Serie A، مما يشكل إنجازاً كبيراً له وللكرة السعودية ومفتاحاً قد يفتح أبواب المستقبل لزملائه وللخليج والعرب.

ويبلغ سعود من العمر 25 عاماً. وقد تم الانتقال إلى روما في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو، مع إمكانية زيادة المبلغ إلى 3 ملايين يورو بناءً على الأداء، اللاعب خضع للفحص الطبي في العاصمة الإيطالية، وتم تأكيد الصفقة رسمياً بإعلان نادي الهلال وشكره للّاعب.

سعود عبدالحميد يُعتبر أحد أبرز المواهب السعودية في مركز الظهير الأيمن، وقد برز بشكل لافت خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، حيث كان له دور كبير في الفوز التاريخي على الأرجنتين بنتيجة 2-1. كما أسهم في تحقيق العديد من البطولات مع الهلال، بما في ذلك الدوري السعودي وكأس الملك.

والجدير بالذكر أنّ سعود ليس اللاعب العربي الأول في روما، حيث سينضم ليكون السابع في قائمة تضم محمد صلاح ومهدي بن عطية وحسام عوار وأحمد حسام وحسين خرجة وإسماعيل حميدات.

ولا يمثل هذا الانتقال إنجازاً شخصياً له فقط، بل يفتح الباب أمام المزيد من اللاعبين السعوديين للانضمام إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، كما يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الاستثمارات الكبيرة في الدوري المحلي التي جذبت العديد من النجوم العالميين.