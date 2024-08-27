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الرياضة
بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة
بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة
27 أغسطس 2024 21:12
دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجوجيتسو اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لعام 2024، والتي يستضيفها نادي شباب الأهلي اعتباراً من الجمعة وحتى الأحد المقبل.
وتشهد البطولة مشاركة 1400 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، حيث يسجل اليوم الأول منافسات فئة البراعم، واليوم الثاني الناشئين والأساتذة واليوم الثالث الهواة والمحترفين.
وتمنح هذه البطولة الفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وتستقطب نخبة أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الراغبين بتعزيز فرصهم في المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتأهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية في ختام الموسم.
وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باهتمام محلي ودولي كبير وتشكل محطة مهمة لجميع اللاعبين. وتتمتع هذه الجولات بأعلى معايير التنظيم والاحترافية، ما يجعلها المنصة المثالية لجذب نخبة المحترفين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم».
وتابع: «من أهم مكاسب البطولة أيضاً، التركيز على فئات الأطفال والبراعم من مختلف المراحل السنية والذين يمثلون مستقبل الرياضة وركيزة تطورها في السنوات القادمة، بما ينسجم مع خطط الاتحاد لاكتشاف ودعم المواهب وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً».
وبدوره، قال طارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «تهدف بطولات رابطة أبوظبي إلى لعب دور محوري في تطوير هذه الرياضة وتعزيز انتشارها على مستوى العالم، استناداً إلى مكانة أبوظبي العالمية موطناً لأقوى البطولات والفعاليات ووجهة للأبطال من مختلف دول العالم».
ويقول إيجور سيلفا، مدرب أكاديمية كوماندو جروب: «لطالما شكلت بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو محطة مهمة للاعبينا، لذا نحرص على الاستعداد جيداً والتدرب بشكل مكثف لتسجيل مشاركة قوية في البطولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها. ونشيد بنجاح رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو واتحاد الجوجيتسو في تنظيم بطولات عالمية المستوى، تساهم في تطوير رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي. نتطلع لانطلاق المنافسات هذا الأسبوع ونثق بأن لاعبينا سيقدمون أداء جيدا ويرفعون اسم النادي ويضيفون ميداليات جديدة إلى رصيدنا».
وقال علي منفردي، لاعب أكاديمية إلمنتس للجوجيتسو في البحرين، والذي يتنافس في وزن تحت 77 كجم: «متحمس للمشاركة في هذه البطولة، حيث سأشارك في فئتي المحترفين والأساتذة، وتمتاز كلا الفئتين بمشاركة كثيفة من اللاعبين، إلا أنني واثق بأنني سأقدم مستوى غير مسبوق، حيث فزت بذهبية وفضية في نسخة العام الماضي».
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