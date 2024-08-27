«الرياضة» تبرز الوجه المشرق للإبداع النسائي في يوم المرأة الإماراتية

مراد المصري (أبوظبي)

ترسخ الرياضة مكانتها ضمن القطاعات التي تبرز الوجه المشرق لعطاء الإماراتيات، ونحن نحتفل بكل فخر بـ«يوم المرأة الإماراتية»، التي تحظى برعاية لا محدودة في مجتمعنا من قبل قيادتنا الرشيدة، ودعم متواصل من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، صاحبة الأيادي البيضاء التي جعلت المرأة تبدع في الرياضة كلاعبة وإدارية ومدربة، وغيرها من التخصصات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وتحظى المرأة الإماراتية باهتمام كبير ورعاية شاملة خلال الفعاليات والمبادرات والنشاطات المتنوعة على أرض الدولة، وتعتبر «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»، الأكبر على مستوى المنطقة والعالم في دعم رياضة المرأة، وتستهدف المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حقَّقت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة في التميُّز الرياضي في مختلف مجالاته لتسع فئات، بإجمالي جوائز تبلغ 1.8 مليون درهم.

وشهد هذا العام، افتتاح الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، المقر الجديد لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، الذي يقع بين فندق إرث أبوظبي ونادي أبوظبي للسيدات، مقابل جامع الشيخ زايد الكبير، ويمتد على مساحة تقارب 13.870 متراً مربعاً، ويقدم واحداً من أفضل المواقع الرياضية في الدولة والمنطقة لممارسة المرأة للرياضة بشكل حصري وفق أعلى الإمكانيات وأفضل المرافق الرياضية، إذ احتضنت الصالة الرياضية النسخة الأولى من كأس أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة، وستكون موقعاً للعديد من البطولات البارزة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أقصى استفادة من هذه المقر الجديد في خدمة المرأة الإماراتية في المجال الرياضي.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً برياضة المرأة، وتشمل أجندة الفعاليات السنوية تنظيم العديد من البرامج والبطولات والأنشطة المخصصة للمرأة، التي ساهمت في استقطاب أعداد كبيرة من النساء للمشاركة في هذه الفعاليات، بدايةً من الفتيات في المدارس إلى الموظفات وربات البيوت، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بناء قاعدة واسعة من الرياضيات وإعدادهم، لكي يكن مصدراً لدعم الفرق في الأندية والمنتخبات الوطنية بالكفاءات القادرة على تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات في مختلف المحافل.

ومن أبرز الفعاليات التي ينظمها المجلس للمرأة، دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تتضمن التنافس في 10 ألعاب رياضية وتشارك فيها أكثر من 1500 لاعبة، كما يعد ترايثلون دبي للسيدات من أبرز الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات، والذي تتنافس فيه السيدات لمسافة تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في ثلاث رياضات، هي السباحة والدراجات الهوائية والجري، ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت والمسافة الأولمبية المعتمدة، وتشمل قائمة الفعاليات أيضاً سباق دبي لجري السيدات، وسباق المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، وتحدي دبي لجري السيدات الذي تتنافس فيه السيدات على أربع مراحل تقام في أبرز المعالم السياحية في دبي.

واحتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، حيث نظم ملتقى خاصاً بمنتسبات المجلس في مقره بحي دبي للتصميم، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وجميع منتسبات المجلس، إلى جانب حضور عدد من المؤثرات الإماراتيات وممثلات الشركات الراعية للحفل.

وهنأ سعيد حارب جميع السيدات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وقال: «نتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، التي أعلنت عن هذه الاحتفالية وترعى المرأة الإماراتية وتدعم جهود تمكينها في جميع المجالات، وإلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا لمناسبة يوم المرأة الإماراتية، هذا اليوم الذي يعد فرصة للاعتزاز بإنجازات بنت الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي، ووسام تكريم وتقدير للمرأة الإماراتية الحاضرة والغائبة».

جهود كبيرة لتعزيز دور المرأة في الشارقة

تعيش رياضة المرأة تطوراً كبيراً من خلال الجهود التي تبذل بفضل دعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تحولت على أرض الواقع إلى مواقع أولمبية متخصصة لممارسة الرياضة، إلى جانب البطولات والفرق الرياضة في مختلف الألعاب التي تحصد الإنجازات. وجاء افتتاح مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمنطقة الفلاح بالشارقة مطلع هذا العام، والذي تم تشييده خلال وقت قياسي وفق أعلى المعايير الدولية، ليكون إضافة نوعية لدعم مسيرة المرأة رياضياً والانتقال بها من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف الرياضي، والمساهمة في تأهيلها لتكون إضافة حقيقية تساهم في دعم المسيرة الرياضية النسائية بالدولة التي تحظى بهذا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة.

كما تحتضن الشارقة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي وصل حجم المشاركة في نسختها السابعة إلى أكثر من 560 لاعبة من 15 دولة عربية في 8 ألعاب رياضية متنوعة.