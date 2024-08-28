الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زيدان» مرشح لتدريب «العالمي» بـ «توصية رونالدو»

«زيدان» مرشح لتدريب «العالمي» بـ «توصية رونالدو»
28 أغسطس 2024 09:29


أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
محرز يعود إلى منتخب الجزائر
رونالدو يشكك في أهداف «الملك بيليه»: أنا أفضل هداف في تاريخ الكرة العالمية

لايزال اسم النجم الفرنسي«الأسطورة» زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يتردد في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، إذ أنه مطلوب في النصرالسعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوالذي لعب تحت قيادة «زيزو» عندما كان مدرباً لـ«الميرينجي».
وذكرت صحيفة ماركا إن النصرالسعودي يبحث عن مدير فني كبير ليحل محل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني الحالي الذي ساءت نتائجه مؤخراً، حيث خرج من كأس السوبر السعودي بهزيمة ثقيلة من الهلال، كما تعادل في أولى مباريات الدوري للموسم الجيد أمام الرائد 1/1، ما دفع مسؤولي النادي إلى التفكيرفي تعيين مدير فني جديد بدلاً منه.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي أخذوا رأي كريستيانو رونالدو الذي لم يتردد في ترشيح اسم زيدان لتولي مهمة قيادة «العالمي»، على إعتبار أنه «الإختيارالأمثل». غير أن القرار النهائي سيأتي من رئاسة النادي السعودي.
ولم يدرب زيدان أي فريق منذ 3 سنوات عندما كان مديراً فنياً لريال مدريد في ولايته الثانية من مارس 2019 إلى يونيو 2021، بعد ولايته الأولى من يناير 2016 إلى مايو2018. وشهد «السانتياجو برنابيو» معقل الريال أجمل إنتصارات زيدان مديراً فنياً حيث إستطاع أن يحصل على بطولة دوري الأبطال الأوروبي 3مرات متتالية، في سابقة لم تحدث من قبل.
جدير بالذكرأن زيدان بطل العالم المتوج بمونديال 1998لاعباً مع منتخب «الديوك»، لم يكن مهيئاً طوال الفترة الماضية لتدريب أي فريق، رغم إنه تلقى أكثرمن عرض أبرزها من مانشستر يونايتد الموسم الماضي ليحل محل الهولندي إيريك تن هاج، ومن قبله بايرن ميونيخ ليحل محل توماس توخيل المديرالفني السابق الذي تمت إقالته.
ويرجع السرفي عزوف زيدان عن تدريب أي نادٍ, إلى إنه كان يتطلع ويحلم بتدريب منتخب بلاده فرنسا، ولكن التجديد لديدييه ديشامب المدي رالفني الحالي حتى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حرمه من تحقيق هذا الحلم، وإن كان لايزال متمسكاً بالحصول على هذه الفرصة يوماً ما. 

زيدان
زين الدين زيدان
النصر السعودي
الدوري السعودي
رونالدو
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
اليوم 19:47
ليفربول يضم كييزا
الرياضة
ليفربول يضم كييزا
اليوم 19:38
سجائر إلكترونية وسجائر تقليدية
الترفيه
أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية
اليوم 19:37
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©