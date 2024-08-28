«زيدان» مرشح لتدريب «العالمي» بـ «توصية رونالدو»



أنور إبراهيم (القاهرة)

لايزال اسم النجم الفرنسي«الأسطورة» زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يتردد في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، إذ أنه مطلوب في النصرالسعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوالذي لعب تحت قيادة «زيزو» عندما كان مدرباً لـ«الميرينجي».

وذكرت صحيفة ماركا إن النصرالسعودي يبحث عن مدير فني كبير ليحل محل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني الحالي الذي ساءت نتائجه مؤخراً، حيث خرج من كأس السوبر السعودي بهزيمة ثقيلة من الهلال، كما تعادل في أولى مباريات الدوري للموسم الجيد أمام الرائد 1/1، ما دفع مسؤولي النادي إلى التفكيرفي تعيين مدير فني جديد بدلاً منه.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي أخذوا رأي كريستيانو رونالدو الذي لم يتردد في ترشيح اسم زيدان لتولي مهمة قيادة «العالمي»، على إعتبار أنه «الإختيارالأمثل». غير أن القرار النهائي سيأتي من رئاسة النادي السعودي.

ولم يدرب زيدان أي فريق منذ 3 سنوات عندما كان مديراً فنياً لريال مدريد في ولايته الثانية من مارس 2019 إلى يونيو 2021، بعد ولايته الأولى من يناير 2016 إلى مايو2018. وشهد «السانتياجو برنابيو» معقل الريال أجمل إنتصارات زيدان مديراً فنياً حيث إستطاع أن يحصل على بطولة دوري الأبطال الأوروبي 3مرات متتالية، في سابقة لم تحدث من قبل.

جدير بالذكرأن زيدان بطل العالم المتوج بمونديال 1998لاعباً مع منتخب «الديوك»، لم يكن مهيئاً طوال الفترة الماضية لتدريب أي فريق، رغم إنه تلقى أكثرمن عرض أبرزها من مانشستر يونايتد الموسم الماضي ليحل محل الهولندي إيريك تن هاج، ومن قبله بايرن ميونيخ ليحل محل توماس توخيل المديرالفني السابق الذي تمت إقالته.

ويرجع السرفي عزوف زيدان عن تدريب أي نادٍ, إلى إنه كان يتطلع ويحلم بتدريب منتخب بلاده فرنسا، ولكن التجديد لديدييه ديشامب المدي رالفني الحالي حتى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حرمه من تحقيق هذا الحلم، وإن كان لايزال متمسكاً بالحصول على هذه الفرصة يوماً ما.