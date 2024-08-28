فينسيوس جونيور يدافع عن «الفتى المدلل» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد سنوات عديدة من الإنتظار، إنتقل النجم الفرنسي كيليان مبابي أخيراً إلى ريال مدريد، بعد إنتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، وبوصوله إلى إسبانيا، أكتشف حياة جديدة وثقافة مختلفة وهوية لعب جديدة، ولم تكن بدايته مثالية في الدوري الإسباني«الليجا»، بعد أن سجل هدفاً في السوبرالأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي (2/صفر)، وجاء أداؤه باهتاً و«خجولاً» في الجولتين الأولى والثانية للدوري أمام ريال مايوركا (1/1) وبلد الوليد (3/صفر)، ولم يسلم من إنتقادات وهجوم الصحافة الإسبانية.

غير أن الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور زميله في الفريق إنبرى مدافعاً عنه في تصريحات نقلتها مجلة «أونزمونديال»الفرنسية، وسانده بقوة وقال: أعشق أسلوب لعب مبابي وطريقته المميزة وأنا متحمس له جداً، ولما يمكن أن نقدمه معاً هذا الموسم.

وأضاف: جاء مبابي إلى الريال وهو هداف أحرز الكثير من الأهداف، ونجم فاز بالكثيرمن البطولات والألقاب، وإذا كان لم يوفق أمام مايوركا وبلد الوليد، فأمامه فرصة لفتح «عداد» أهدافه في «الليجا» خلال مباراة لاس بالماس الخميس.

ولايساور فينسيوس جونيورأدنى شك أو أي قلق بشأن زميله الوافد الجديد من سان جيرمان، وإنما هو متأكد من أن مبابي قادر على تسجيل الأهداف وزيارة شباك المنافسين قريباً جداً.

وتابع فينسيوس قائلاً: لقد جاء مبابي إلى النادي الذي يحلم به منذ نعومة أظفاره، والذي يحلم به أيضاً جميع اللاعبين، ويقيني إنه سوف يسجل مع الريال أهدافاً لن تقل عن تلك التي سجلها في سان جيرمان ومنتخب بلاده، بل إنه من الممكن أن يسجل أهدافاً أكثرمعنا.

وكانت الصحافة الإسبانية إنتقدت بشدة مبابي بعد مباراة بلد الوليد التي كان أداؤه خلالها ليس على المستوى ولايرضي طموحات جماهير«السانتياجو برنابيو»، رغم إنه لعب 86 دقيقة قبل أن يُخرجه المدير الفني كارلو أنشيلوتي ويُشرك بدلاً منه الشاب البرازيلي الواعد إندريك فليبي الذي لم يفوت هذا الفرصة وسجل الهدف الثالث لفريقه.