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الرياضة

الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة

الرئيس التنفيذي للبايرن: كين مهاجم بزاوية 360 درجة
28 أغسطس 2024 11:00

 
ميونيخ (د ب أ)
يتطلع هاري كين نجم نادي بايرن ميونيخ للفوز بالألقاب مع فريقه، وذلك بعدما تسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، وأحرز كين 44 هدفاً في جميع المسابقات في موسمه الأول بقميص بايرن، منها 36 هدفاً في الدوري الألماني، لكن فريقه خرج خالي الوفاض دون لقب وحيد لأول مرة منذ عام 2012.
وقال كين في الحفل الذي أقيم في متحف النادي البافاري، إنه يأمل أن يتغير الوضع في الموسم الجديد، أريد الاستمرار بنفس الإيقاع الذي بدأت به الموسم الماضي، لكن يبقى الفوز بالألقاب هو الأهم، نتمنى تحقيق إنجازات جماعية. وتابع«أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، وأتطلع إلى الموسم الجديد، ولدي طاقة ودوافع كبيرة».
وتخلو مسيرة كين من الألقاب مع الأندية التي لعب لها طوال مسيرته، علماً أنه انضم إلى بايرن ميونيخ في العام الماضي قادماً من توتنهام مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار).
ويعد هاري كين ثالث لاعب بصفوف بايرن ميونيخ يفوز بجائزة الحذاء الذهبي، بعد جيرد مولر وروبرت ليفاندوفسكي. وختم كين تصريحاته، «إنه شعور رائع، أشكر إدارة النادي وزملائي في الفريق، فالجائزة للجميع، لأنني من دونهم لما كنت هنا».
من جانبه، قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: «كين تأقلم بسهولة مع تقاليد الهدافين العظماء في النادي، وكان إضافة كبيرة أيضاً للدوري الألماني الذي أصبح أكثر جاذبية بعد وصوله». وأضاف دريسن«هاري مهاجم بزاوية 360 درجة، ومتعاون مع زملائه في الفريق، فهو أكثر من مجرد هداف، إنه قائد وقدوة، ويضحي بنفسه من أجل الفريق، لقد دخل قلوب جماهيرنا».

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