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الرياضة

يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد

يانج بويز يتأهل لدوري الأبطال في ثوبه الجديد
28 أغسطس 2024 11:13


اسطنبول (رويترز)
تغلب يانج بويز السويسري بهدف على مضيفه غلطة سراي التركي، في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل إلى مرحلة الدوري من المسابقة في ثوبها الجديد، بفوزه في مجموع اللقاءين 4-2، وسجل آلان فيرجينيوس مهاجم يانج بويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق الفريق السويسري الذي فاز ذهاباً 3-2.
وبهذا يغيب غلطة سراي، الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عام 2000، عن بطولة دوري الأبطال للمرة الثانية في ثلاث سنوات، ولم يتأهل غلطة سراي إلى أدوار خروج المغلوب منذ 2013-2014، عندما وصل إلى دور الستة عشر.
وتغلب سبارتا براج التشيكي 2-صفر على مالمو السويدي، ليتأهل إلى مرحلة الدوري من المسابقة بنتيجة إجمالية 4-صفر، بينما تعادل سالزبورج 1-1 مع دينامو كييف، ليتأهل إلى المسابقة، مستفيداً من فوزه 2-صفر ذهاباً. 
وتتألف المسابقة في ثوبها الجديد من 36 فريقاً في مرحلة الدوري، التي تحل محل دور المجموعات، يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية فرق مختلفة، نصفها على ملعبه، والأخرى خارج قواعده، وفي ختام مرحلة الدوري، تتأهل أول ثمانية فرق مباشرة إلى دور الستة عشر، على أن تخوض الفرق ما بين المركزين التاسع و24 دوراً فاصلاً، لتحديد المتأهل إلى دور الثاني. 

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