بوصلة فريق أبوظبي للزوارق السريعة تتجه إلى إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مغامرة وتحد جديدين بالمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام في مدينة سان نازارو الإيطالية، اعتباراً من الغد وحتى يوم الأحد المقبل، ووصلت المنافسة عبر البطولة إلى مرحلة حساسة للغاية مع محاولات فريق أبوظبي بقيادة نجمه راشد القمزي الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله عن الموسم الماضي، ويحل راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 حالياً في المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة برصيد 32 نقطة، في حين يتصدر الترتيب العام الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 36 نقطة، وتحل ثانياً السويدية ماتيلدا وايبيرج برصيد 32 نقطة أيضاً.

ووصل راشد القمزي لصدارة الترتيب العام للبطولة في الجولة الثانية، بعد أن حقق المركز الأول في النرويج بداية أغسطس الماضي، ولكن بسبب البداية غير الجيدة في الجولة الثالثة في ليتوانيا حلّ بالمركز الخامس عبر تفاصيل الجولة، ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب العام حالياً.

ويطمح راشد القمزي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في جولة سان نازارو كي يبقي على حظوظه في المنافسة على اللقب قبل أن تتوجه بوصلة البطولة إلى الجولتين الخامسة والسادسة في البرتغال سبتمبر المقبل.

من جهة أخرى يشارك أيضا نجم الفريق منصور المنصوري بهدف تحسين مركزه في المنافسة، حيث يحل حالياً في المركز السادس برصيد 16 نقطة، ويمتلك قدرة كبيرة على أن يتقدم عبر المراكز المختلفة في الترتيب العام.

وتغادر بعثة فريق أبوظبي برئاسة ناصر الظاهري، والمتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، بالإضافة إلى الطاقمين الفني والإداري للفريق، ومن المقرر أن تبدأ المنافسة الخميس مع التحضيرات المبدئية للمنافسة، ثم الفحص الفني والتسجيل في البطولة يوم الجمعة قبل الانتقال لسباق أفضل زمن السبت والسباق الرئيس يوم الجمعة.

من جهته، جدد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية ثقته الكبيرة في كوادر فريق أبوظبي راشد القمزي، ومنصور المنصوري وقدرتهم على تقديم مستوى متميز وكبير في الجولة الحالية وقال: ثقتنا كبيرة في أن يتمكن راشد القمزي من العودة بنتيجة إيجابية والبقاء في صلب المنافسة، فهو الأفضل حالياً بين جميع الموجودين من ناحية الأرقام، حيث إنه بطل العالم 4 مرات في هذه الفئة، وله حضور دائم على المنصة.