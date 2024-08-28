«يويفا» يجري قرعة دوري الأبطال بشكلها الجديد غداً



موناكو (د ب أ)

يجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غداً الخميس، وبعد غد الجمعة قرعة بطولات الأندية القارية (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر)، وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الخميس، في موناكو، فيما تقام قرعتا الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر بعد غد الجمعة.

ويشهد الموسم الأوروبي الجديد إقامته بنظام جديد، حيث سيشارك 36 فريقاً في كل مسابقة من المسابقات الثلاث، ففي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر سيخوض كل فريق ثماني مباريات (أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه)، فيما سيخوض الفريق المشارك في بطولة دوري المؤتمر ست مباريات (ثلاث مباريات على أرضه وثلاث مباريات خارجها).

أكبر تغيير ستشهده البطولات الثلاث هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقا بدلاً من 32 فريقاً. ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل، فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي. ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق في أربعة أوعية، وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، حيث سيتم وضعه في المركز الأول بالوعاء الأول، بغض النظر عن تصنيفه، وسيضم كل وعاء 9 فرق.

وعقب سحب الورقة الخاصة بالريال (على سبيل المثال) سيتم بعد ذلك سحب فريقين من الأوعية الأربعة، على أن يتم تقسيم هذه المباريات، لتقام أربع مباريات على أرض الفريق، وأربع خارجها.