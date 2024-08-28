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الرياضة

«دولي الجودو» يحدد موعد قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام

«دولي الجودو» يحدد موعد قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام
28 أغسطس 2024 12:16

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حدد الاتحاد الدولي للجودو، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا لبطولة «أبوظبي جراند سلام» للجودو لعام 2024، التي تستضيفها دولة الإمارات، خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر القادم بصالة (أرينا مبادلة) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 10 أكتوبر المقبل موعداً لقرعة البطولة التي ستجرى عبر تقنية الفيديو، استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة للوزن الخفيف في دورها التمهيدي صباح يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، ويتواصل التسجيل، حسب اللائحة عبر موقع الاتحاد الدولي للمشاركة في البطولة المقبلة.
وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية أن بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو أصبحت واحدة من الأحداث الرياضية المهمة في روزنامة الاتحاد الدولي للجودو، والتي يحرص على تنظيمها اتحاد الامارات، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة، واهتمام مختلف الجهات الشبابية والرياضية والسياحية، وفي مقدمة تلك الجهات مجلس أبوظبي الرياضي، لما ظلت تحققه تلك البطولة الأولمبية من مكاسب في مختلف المجالات.
وأضاف: العمل يتواصل حالياً بشكل متميز للإعداد للبطولة المقبلة بفضل تراكم الخبرات للجنة المنظمة والجهات المساهمة والمتطوعين، بعد أن أصبحت مدينة أبوظبي عاصمة لرياضة الجودو الأولمبية، والتي يضعها الاتحاد الدولي للجودو ضمن برنامجه السنوي على مستوى المنطقة ثقة في قدرات شباب الإمارات الذين ساهموا بشكل رائد ورائع في نجاحات البطولات الماضية.

الجودو
اتحاد الجودو
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