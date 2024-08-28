«الباسو» بطل كأس مهرجان منصور بن زايد في بلجيكا

بلجيكا (الاتحاد)

توّج الجواد الهولندي «الباسو تي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة كوب فاندربيك، بطلاً لسباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «قوائم» لمسافة 2170 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 20 ألف يورو برعاية النسخة السادسة عشر للمهرجان العالمي، الذي أقيم أمس بحضور 40 ألف متفرج بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا.

وتقام سباقات المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وجاء فوز «الباسو تي» البالغ من العمر خمس سنوات، خاطفاً وبفارق أقل من نصف طول عن غريمه والمرشح الأول، الجواد «سوكو» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس مايكل فورست، فيما جاءت ثالثة الفرس «فريدا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابي ليفيبفري.

توج الفائزين محمد السهلاوي سفير الدولة لدي مملكة بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الأوروبي، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحميد المنصوري من سفارة الإمارات في بروكسل، ونيللى فليبوت رئيس رابطة الخيول العربية في مملكة بلجيكا.

وتقدم السفير محمد السهلاوي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على الدعم المتواصل الذي يقدمه سموه لإحياء نشاط الفروسية، ورفع أسهم الخيول العربية في العالم، موضحاً أن توجيهات سموه، قادت إلى النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان.

وأشاد باهتمام الدولة بهذه الرياضة التراثية، وثمن الجهود الكبيرة التي تقام لتطويرها وازدهارها، وقال إن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعد عرساً تراثياً، لما يعنيه من تخليد ووفاء وعرفان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ومن جهتها، أعربت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان بمدينة وارجيم، مشيرة إلى أنه أكبر السباقات في الموسم في بلجيكا، حيث تم تصنيفه «قوائم»، وجاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

وأشادت بالحضور، والجمهور الغفير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، الذي فاق التوقعات، في حين اجتذب السباق خيول ذات وزن ثقيل أبرزها «سوكو» صاحب الانتصارات الباهرة في السباقات المصنفة، وتقدمت بالشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الراعية للمهرجان، ولكل من ساهم في النجاح الذي تحقق.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.