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الرياضة

استقبال فاتر لسينر في «فلاشينج ميدوز»

استقبال فاتر لسينر في «فلاشينج ميدوز»
28 أغسطس 2024 12:45


نيويورك (د ب أ)
اعترف الإيطالي جانيك سينر، المصنف الأول على العالم، بأنه تلقى استقبالاً فاتراً من زملائه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد الجدل الدائر حالياً بسبب سقوطه في اختبارات الكشف عن المنشطات، وتفادى اللاعب عقوبة الإيقاف بعد سقوطه في اختبارين للكشف عن تعاطي المنشطات في وقت سابق من هذا العام.
ودافع سينر، الذي تمت تبرئته من ارتكاب الخطأ أو الإهمال من قبل محكمة مستقلة، عن نفسه بقوة وسط الانتقادات التي تشير بأنه تلقى معاملة خاصة فيما يتعلق بالسرعة التي انتهت بها القضية. في البداية كان يبدو أن ما حدث أثر عليه، حيث فاز ماكينزي ماكدونالد بالمجموعة الأولى في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول، ولكن سينر استعاد السيطرة وفاز باللقاء بنتيجة 2/ 6 و6/ 2 و6/ 1 و6/2.
وقال سينر إنه كان سعيداً من ردة فعل الجمهور، ولكن أجواء غرف خلع الملابس كانت فاترة نوعاً ما. وأضاف: «كنت أشعر بالفضول لمعرفة رد فعل الجماهير، ولكن كان الأمر إيجابياً للغاية». وأردف: «كنت سعيداً جداً بالدعم الذي حصلت عليه، حتى أثناء مواجهة لاعب أميركي، كانت الأمور مختلفة قليلاً».
وأكد: «لذلك أنا سعيد بالطريقة التي تعاملت بها مع تلك الأوضاع، لم تكن سهلة على الإطلاق. لذلك أعتقد أن هناك العديد من الأمور الإيجابية التي شهدناها، لذلك دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث في الجولة التالية». وأضاف: «كانت هناك بعض ردود الأفعال من لاعبين آخرين. لا يمكنني التحكم فيما يفكرون به وفيما يتحدثون عنه». وأضاف: «لا يمكنني التحكم في ردود أفعال اللاعبين، وإذا كان لدي شيء ما لأقوله، أقوله على انفراد، لأنني من هذه النوعية من الأشخاص. ولكن بشكل عام لم تكن الأمور سيئة للغاية. لذلك أنا سعيد بهذا».

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