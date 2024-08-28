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الرياضة

الوحدة يهزم السيب في «دولية» الظفرة للسلة

الوحدة يهزم السيب في «دولية» الظفرة للسلة
28 أغسطس 2024 13:18

علي معالي (أبوظبي) 
نجح فريق الوحدة في تحقيق انتصاره الأول في بطولة الظفرة الدولية الأولى لكرة السلة، وهزم السيب العماني ضمن منافسات المجموعة الأولى، بفارق 10 نقاط (64- 54) في البطولة التي تستمر حتى الأول من الشهر المقبل بمشاركة 6 فرق، وتقاسم الفريقان الفوز في أرباع المباراة الأربعة، فتفوق الوحدة في الربعين الثاني والرابع بنتيجة 18- 7، و20- 16، في حين تفوق الفريق العماني في الربعين الأول والثالث بنتيجة 13- 9، و18- 17.
اعتمد السوري نضال بكري مدرب «العنابي» على محترف أجنبي واحد فقط، وهو الأميركي كريستون لمار، لعدم وصول الأجنبي الثاني لظروف خاصة، مما جعله يعتمد على عدد كبير من اللاعبين المواطنين أصحاب الكفاءات العالية ومنهم: حسين علي، راشد مسري، سيف أحمد سالم، غيث علي محمد، أمير محمد، وأدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب، والدولي هيثم قوجة، وراقبها الدولي محمود رشاد.
يرى نضال بكري أن المباراة من الناحية الفنية لم تكن عالية المستوى، قائلاً: «ما زلنا في مرحلة البداية، وكنت أعتبرها مجرد تدريب، نظراً لأنها المرة الأولى التي نتجمع فيها بهذا الشكل داخل الملعب هذا الموسم، نحتاج إلى مزيد من الوقت للارتقاء بالمستوى الفني، ورفع معدلات اللياقة البدنية، وإيجاد الانسجام بين العناصر الشابة والقدامى والمحترف الأميركي الجديد لمار، وعلينا الاستمرار على الارتقاء بكل هذه الأمور في هذا التوقيت من مرحلة الاعداد».
وفي مباراة ثانية فاز فريق الشارقة بالمجموعة الثانية على منتخبنا الوطني بنتيجة 76- 64، انتهت أرباعها 24- 20,19- 12,16- 20,17- 12 لمصلحة الملك الشرقاوي، وتعتبر البطولة واحدة من مراحل تجهيز منتخبنا الوطني لتصفيات كأس آسيا المقبلة، وبالانتصار تأهل الشارقة لنصف النهائي بعد تحقيقه انتصارين، الأول على منتخب أرمينيا ثم منتخبنا الوطني.

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