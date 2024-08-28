«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يختتم معسكر جورجيا



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المعسكر التدريبي الذي نظمه النادي في جورجيا لرياضتي التايكواندو والجودو وضم 32 لاعباً واستمر 15 يوماً، وأقيم ضمن خطط النادي الهادفة لتعزيز مواهب اللاعبين وتطويرها واستعداداً للموسم المقبل.

وثمن أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، مما ساهم بنجاح المعسكر التدريبي، ووصفه بالمميز ومقدراً الجهود التي بذلتها إدارة التدريب الرياضي للنادي لتحقيق الأهداف المرسومة للتجمع الرياضي التدريبي.

وتزامناً مع المعسكر التدريبي عقد رئيس العويس وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة اجتماعاً تشاورياً مع تريستان جلوبياني رئيس جامعة جورجيا الحكومية للتربية الرياضية، بحضور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي، وبحث اللقاء أهمية التعاون بين النادي وجامعة جورجيا في الجوانب العلمية والتدريبية والمهنية للاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين.

كما بحث النادي سبل تطوير رياضة الكاراتيه مع محمد سعيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكاراتيه العالمية للأطفال بمقرها الرئيسي بالعاصمة الجورجية تبليسى.

وكان لاعبو التايكواندو قد شاركوا في بطولة محلية أقيمت في العاصمة تبليسي، وتمكنوا من إحراز 9 ميداليات برونزية و3 فضية، بينما خاض لاعبو الجودو منافسات ودية مع فرق جورجية.