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الرياضة

فياريال يختار الإمارات وجهة لأول أكاديمية له في المنطقة

فياريال يختار الإمارات وجهة لأول أكاديمية له في المنطقة
28 أغسطس 2024 14:52

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي فياريال الإسباني اختيار الإمارات، وتحديداً دبي، وجهة لافتتاح أول أكاديمية شريكة له في منطقة دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي ستحمل اسم «أكاديمية فياريال دبي»، بالتعاون مع أولمبيك سيتي سبورت لإدارة الأندية والمنشآت المساهمة، على أن تفتح الأكاديمية أبوابها رسمياً في الأول من سبتمبر المقبل، مع إقامة حصص تدريبية في مواقع مختلفة.
وستكون أكاديمية فياريال دبي، الأحدث من بين الأكاديميات التي يمتلكها النادي المتوج بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، إذ لديه العديد من الاكاديميات الشريكة الرسمية في جميع أنحاء العالم في دول مثل الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، أستراليا، ماليزيا، كوريا الجنوبية والفلبين من بين مواقع أخرى، وذلك من خلال مشروع التوسع الدولي للنادي للأكاديمية.
يتكون طاقم تدريب أكاديمية فياريال دبي، من مدير فني وأربعة مدربين ومدرب حراس مرمى، وأخصائي علاج طبيعي،ومدرب لياقة بدنية، للإشراف على الفرق، بدءاً من فئة تحت 6 سنوات، وحتى فئة تحت 23 عاماً. وستشارك جميع الفرق في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، التي يشرف عليها اتحاد كرة القدم ومجلس دبي الرياضي.
ستوفر أكاديمية فياريال دبي فرصاً لا مثيل لها للاعبي كرة القدم الشباب في دبي والمناطق المحيطة بها، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع نادي فياريال لتنفيذ «المنهجية الصفراء المبتكرة» لتطوير لاعبيه ومدربيه. ستتاح الفرصة للاعبين المختارين من أكاديمية فياريال دبي لزيارة نادي فياريال في إسبانيا، للمشاركة في برامج النادي، مثل أسبوع تدريب اللاعبين، وتجربة اللعب الجماعي، حيث يتدربون مع فرق فياريال للشباب، أو يلعبون ضدها.

 

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