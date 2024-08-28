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الرياضة

بيرنلي يضم التونسي المجبري لمدة أربعة أعوام

بيرنلي يضم التونسي المجبري لمدة أربعة أعوام
28 أغسطس 2024 15:15

 
لندن (د ب أ)

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم، ضم التونسي حنبعل المجبري لمدة أربعة أعوام قادماً من مانشستر يونايتد، بدون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن المجبري 21 عاماً قضى الموسم الماضي معاراً لفريق أشبيلية الإسباني وأصبح حالياً ثامن صفقات الفريق الصيفية.

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وقال المجبري: «أنا متحمس للغاية. سعيد للغاية للتواجد هنا، ولا يمكنني الانتظار لرؤية الجماهير. لعبت أمام بيرنلي من قبل في تورف مور، والأجواء كانت مذهلة».

وأضاف: «بعد التحدث مع المدرب سكوت باركر، بدا المشروع جيداً بالنسبة لي وأتمنى أن نحقق النجاحات».

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