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الرياضة

«شطرنج العين» يختتم بطولة العودة إلى المدارس

«شطرنج العين» يختتم بطولة العودة إلى المدارس
28 أغسطس 2024 16:00

 
العين (الاتحاد)
 
اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة العودة إلى المدارس للشطرنج الكلاسيك التي نظمها النادي بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مدارس العين، شهد اليوم الختامي، وتوج الفائزين المستشار يوسف سعيد أحمد العفريت الكويتي الأمين المالي للنادي.
وفاز عبدالرحمن الجياتي بالمركز الأول، والميدالية الذهبية برصيد 6.5 نقطة من 7 جولات، بينما حصد سلطان عبدالله العريف الظاهري الميدالية الفضية، برصيد 6 نقاط، وحقق أحمد يونس الخميري البرونزي،ة بعد فوزه مؤخراً بذهبية بطولة الإمارات للأشبال تحت 12 سنة.
وفازت الريم مبارك المهيري بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، بينما حصد حمدان صلاح حيدره جائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة، وفازت شيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئة تحت 14 سنة، وفاز سعيد ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئ تحت 12 سنة، وفازت تبارك الزير بجائزة أفضل ناشئة تحت 12 سنة، وفاز زايد آل علي بطل الإمارات بجائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات، وحصدت فاطمة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات.
أقيمت البطولة من 7 جولات، وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 40 دقيقة للمباراة مع إضافة 20 ثانية لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الكلاسيك.

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