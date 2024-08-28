«الأبيض» يبدأ معسكر «المرحلة الثالثة» لتصفيات «المونديال» السبت



معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تجمعه المرتقب يوم السبت المقبل، استعداداً للمباراتين المرتقبتين أمام قطر وإيران 5 و10 سبتمبر المقبل، في إطار مشوار المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وأخضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بينتو مباريات الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» للمتابعة، من أجل الوقوف على مستوى الدوليين المرشحين لدخول التجمع المقبل، في ظل ضيق الوقت، وضرورة الاعتماد على أجهز العناصر القادرة على تقديم المستويات المطلوبة في مباراتي قطر وإيران، في مستهل مشوار «الأبيض» في التصفيات.

كما يتابع الجهاز الفني مباريات الجولة الثانية التي تنطلق اليوم، قبل الإعلان عن القائمة الموسعة التي تضم27 أو 29 لاعباً، على أن يتم تقليص العدد، مع بدء التجمع يوم السبت في أبوظبي.

ويؤدي المنتخب تدريباته على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي، حتى موعد السفر إلى الدوحة مساء الثلاثاء المقبل، للتحضير للمواجهة المرتقبة 5 سبتمبر.

ويتوقع أن تشهد القائمة مفاجآت ووجوهاً جديدة يتم استدعاؤها بعضهم للمرة الأولى، كما أصبح كوامي لاعب العين مؤهلاً لدخول التجمع المقبل، للمرة الأولى أيضاً، ويعد إضافة قوية إلى دفاع «الأبيض» في المواجهات المقبلة، والتي تتطلب الاستعانة باللاعبين القادرين على تقديم المطلوب داخل الملعب.