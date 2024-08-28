الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي: الوقت ليس مناسباً للقلق بشأن مبابي

أنشيلوتي: الوقت ليس مناسباً للقلق بشأن مبابي
28 أغسطس 2024 15:45


مدريد (أ ف ب)
اعتبر مدرب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن «الوقت ليس مناسباً للقلق» بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في إطار رده على سؤال حول البداية الصعبة للاعبه، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
وتعرّض مبابي الذي سجل هدفاً في ظهوره الأول مع «الملكي» في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، لكنه لم يجد طريق المرمى في الدوري الإسباني، على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت أمامه في مواجهتي مايوركا (1-1) وبلد الوليد (3-0) في المرحلتين الأوليين، إلى انتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية على أدائه.
وقال أنشيلوتي: «آخر هدف سجله كان في 14 أغسطس في نهائي الكأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا الإيطالي، ونحن في 28 أغسطس وقد مرّ أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، لذا ليس الوقت المناسب للقلق. إنه سعيد جداً هنا ويريد التسجيل في المباراة المقبلة، إنه يتطور يوماً بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جداً».
وأقر المدرب الإيطالي أن فريقه لا يزال في مرحلة تأقلم، خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المؤثر الألماني المعتزل توني كروس، لكنه أكد أن الفريق يمتلك «الكثير من القدرات الهجومية» مع المهاجم الفرنسي واللاعبين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو.
وأكمل، «صحيح أننا لسنا في أفضل حالاتنا في الوقت الحالي، لكننا سجلنا ستة أهداف في ثلاث مباريات. لن يكون تسجيل الأهداف مشكلة أبداً هنا، ولم يكن كذلك أبداً». 

أخبار ذات صلة
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
قائمة «الديوك» تقتل حلم أنشيلوتي!
ريال مدريد
كيليان مبابي
مبابي
الدوري الإسباني
كارلو أنشيلوتي
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
اليوم 19:47
ليفربول يضم كييزا
الرياضة
ليفربول يضم كييزا
اليوم 19:38
سجائر إلكترونية وسجائر تقليدية
الترفيه
أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية
اليوم 19:37
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©