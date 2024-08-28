برشلونة.. عندما يكون الفوز حزيناً.. اسالوا فليك!!



أنور إبراهيم (القاهرة)

تعرض النجم الشاب مارك برنال «17عاماً»، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، لإصابة خطيرة خلال مباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام رايو فايكانو، وأكدت التقارير الطبية والفحوص المكثفة، اليوم الأربعاء، مخاوف الجهاز الطبي، وثبت بالفعل أن اللاعب أصيب بالرباط الصليبي الداخلي في ركبته اليسرى، إلى جانب إصابة أخرى في غضروف الركبة، وهي إصابة قد تبعده عن الملاعب لأشهر عديدة.

إصابة برنار جعلت الألماني هانسي فليك المدير الفني حزيناً خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، رغم الفوز بالمباراة 2/1، وقال: إنه «فوز حزين».

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن أكثر ما كان يخشاه اللاعب الشاب أن تكون الإصابة تمزقاً في الرباط الصليبي، ولكن لسوء حظه هذا ما أثبتته الفحوصات الدقيقة والإشاعات، ليتأكد رسمياً أن الإصابة خطيرة وتحرم الفريق من جهوده لمدة طويلة، رغم أن فليك كان يعتمد عليه أساسيا في المباريات الثلاث التي لعبها الفريق في الدوري الإسباني «الليجا، والتي حقق فيها البارسا الفوز في المباريات الثلاث على التوالي أمام فالينسيا وأتليتك بلباو ورايو فايكانو.

ويُعتبر مارك برنار أحد النجوم الشابة التي أفرزتها أكاديمية «لاماسيا»، وتألق في الموسم الماضي مع فريق «الرديف» واختاره فليك هذا الموسم لمشاركة الكبار تدريباتهم، كما اصطحابه في رحلة الإعداد الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية. وكان برنار أساسياً في تشكيلة فليك في إطار طريقة 4/2/3/1.

واعترف فليك بأنه لم يشعر بالفرحة كثيراً بعد الفوز على رايو فايكانو، لأن حزنه كان كبيراً على إصابة برنار التي تحرمه من جهوده، رغم أنه كان يؤهله ليكون «البديل المثالي» لسيرجيو بوسكيتس الذي رحل إلى الدوري الأميركي.

وكان مارك برنار مفاجأة فليك هذا الموسم، حيث لم يتردد في إشراكه أساسياً رغم صغر سنه، فإذا بالإصابة الخطيرة تتسبب في إيقاف مسيرته الناجحة وتطوره، وخروجه أيضاً من حسابات فليك لأشهر عديدة، وبالتالي لن يشارك في مباراة بلد الوليد في الجولة الرابعة للدوري الإسباني «الليجا» السبت القادم.