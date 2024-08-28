المطيوعي يحرز فضية كأس آسيا للمضمار بتايلاند



تايلاند (وام)

أحرز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية بكأس آسيا للمضمار الذي انطلق اليوم في تايلاند ويستمر حتى الجمعة المقبل، ويشارك فيه المنتخب بسبعة دارجين في فئات الرجال والسيدات والشباب.

وتوّج المطيوعي بالميدالية الفضية ليحقق رقماً جديداً للإمارات بزمن 4:29.7 دقيقة، لمسافة 4 كم، وبمعدل سرعة وصل إلى 53 كم في الساعة، إذ وصل متأخراً بفارق بسيط عن بطل السباق الكوري بارك سانج الذي حقق زمنا قدره 4:25.9 دقيقة بينما حل دراج كازاخستان ماكسيم، في المركز الثالث.

وتعد هذه الميدالية هي الثالثة لمحمد المطيوعي على المستوى الآسيوي بعدما نجح في إحراز فضية بطولة آسيا بالهند في نفس الفئة للمطاردة الفردية، كما أحرز منذ شهرين فضية البطولة الآسيوية للطريق بكازاخستان، وهو يحتل المركز السابع في التصنيف العالمي للمطاردة الفردية.