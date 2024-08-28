الفارسة ليلى المرزوقي تحرز لقب سباق القدرة في سلوفاكيا



براتيسلافا (وام)

أحرزت الفارسة ليلى المرزوقي لقب سباق تحدي القدرة الدولي لمسافة 140 كلم «3 نجوم» على ميادين سامورين في سلوفاكيا، وانتزعت المرزوقي اللقب الأول لها خارج الدولة، قاطعة المسافة الكلية على صهوة الجواد «زوري» محققة 12:06:36 ساعة بمعدل سرعة 16 كلم/ساعة.

وأكدت المرزوقي أن الفوز الأول لها خارج الدولة يعنى لها الكثير مع خيلها الذي يعتبر أيضاً أول خيل تقتنيه في أوروبا وتشارك به، كما أنه يبرز قدرات المرأة الإماراتية بخوض التحدي في السباقات الخارجية، وتوجهت بالشكر والتقدير الى إسطبلات الكمدة على الدعم والتحفيز لها، ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها لتصبح فارسة متميزة في سباقات القدرة.

وقالت: «وجدت التشجيع من الأسرة والوالد لتحقيق شغفي في الفروسية، كذلك حصلت على دعم كبير من إسطبلات شيرين في سلوفاكيا بإشراف المدربة دومينيكا لتدريب خيلي «زوري» وتجهيزه لهذا السباق».

يذكر أن المرزوقي أحرزت 3 ألقاب الموسم الماضي، إذ جاء الأول في سباق الوصل لمسافة 101 كلم بمدينة دبي الدولية للقدرة على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي»، في نوفمبر الماضي، ثم كان الثاني في سباق كأس يوم الشهيد على صهوة «تشافيك درابي»، بمدينة دبي الدولية للقدرة في نوفمبر أيضاً، وثالثاً في سباق الاسطبلات الخاصة ضمن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للقدرة في قرية بوذيب العالمية للفروسية على صهوة الجواد «تشافيك درابي»، في فبراير الماضي.