المدير الرياضي لليفركوزن: الكثير من الأشياء ممكنة



دورتموند (د ب أ)

قال سيمون رولفس المدير الرياضي لباير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن بطل الدوري الألماني في طريقه نحو تحقيق أشياء عظيمة، ولكن «الكثير من الناس يقللون من إمكاناتنا الضخمة». وقال في مقابلة نشرت بالموقع الرسمي للنادي:«لم نعد باير ليفركوزن الذي كنا عليه قبل 15 عاماً. أصبح ليفركوزن هو الأول في راينلاند (منطقة في ألمانيا) ونحن من نمثل منطقتنا دولياً. نرى هذا في كل المناطق والفوز ببطولتين في موسم واحد كان دعما لتطورنا».

وأردف:«في السنوات القليلة المقبلة لدينا فرصة ضخمة للوصول لمستوى أعلى بكثير مما يعتقده بعض الناس. الكثير من الأشياء ممكنة».

وتوج ليفركوزن بالدوري والكأس في ألمانيا في الموسم الماضي ولم يخسر في أي مباراة على المستوى المحلي. ولكن رولفس قال إن زيادة توقعات الجماهير ليست عبئاً على الفريق. وأكد:«أثق في قوتنا. ربما كان التحدي أكبر، ولكن في نفس الوقت، يمكننا أن نأخذ الكثير من الموسم الذي توجنا فيه بلقبين من حيث اليقين والثقة والقوة».

ولكنه يعتقد أن احتمالية إنهاء الموسم الحالي بدون هزيمة «محدودة للغاية». وقال:«نعرف هذا كناد كما يعرف الجماهير واللاعبون هذا. ستكون هناك مباريات سنخسر فيها، مباريات قد لا نكون فيها جيدين للغاية. ستكون هناك أخطاء في التمريرات هذا جزء من اللعبة». وأردف: «ومع ذلك، نحن طموحون للغاية. لدينا فريق جيد. لدينا لاعبون جيدون وسيكون لدينا روح جيدة بين اللاعبين».