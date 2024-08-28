العين يجدد عقد سفيان رحيمي حتى 2028



معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي العين تجديد عقد لاعبه الدولي المغربي سفيان رحيمي حتى يونيو 2028، بما يضمن بقاءه في صفوف الزعيم لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك لقطع الطريق على العديد من الأندية الراغبة في ضمه سواء بالمنطقة أو أوروبا، حيث فضل اللاعب استكمال مسيرته مع «الزعيم» وتمسك بالبقاء في صفوف بطل آسيا بعد نجاحه في تحقيق العديد من الإنجازات مع الفريق كأحد نجومه وعناصره الأساسية.

وكان رحيمي قد انضم لصفوف العين في صيف 2021 قادماً من صفوف الرجاء المغربي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

فيما نشر الحساب الرسمي للعين على موقع التواصل الاجتماعي «اكس»، صورة للدولي المغربي سفيان رحيمي وهو يحمل قميصاً مكتوباً عليه «2028»، مدة العقد الجديدة مع الزعيم.

وقرر مسؤولو العين تجديد عقد الدولي المغربي سفيان رحيمي صاحب الـ 28 عاماً، للحفاظ عليه من إغراءات الأندية خلال الصيف الجاري.