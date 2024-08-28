الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوس والسهم» يطلع على «التجربة الكورية»

«القوس والسهم» يطلع على «التجربة الكورية»
28 أغسطس 2024 20:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين سول وطوكيو وواشنطن
11 حالة إصابة بجدري القرود في كوريا


اطلع الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، وحميد عبدالله المشرخ الأمين العام للاتحاد، على المشروع الوطني الكوري للقوس والسهم، وذلك خلال الزيارة التعريفية ضمن المعسكر الذي يقيمه المنتخب الوطني للشباب في كوريا الجنوبية.
وجاءت الزيارة بهدف الاستفادة من الخبرة الكورية العالمية في لعبة القوس والسهم، وآليات التطور، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد التطويرية للارتقاء باللعبة، وتبادل الخبرات مع الاتحادات والهيئات القارية والدولية.
وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي أن معسكر كوريا الجنوبية حقق أهدافه المعلنة لرفع مستوى اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بجانب أهميته في الاستفادة من أفضل الممارسات في كوريا الجنوبية بلعبة القوس والسهم، والاستفادة من التجربة الكورية الكبيرة في هذا الجانب.
من جانب آخر، أحرز منصور الكتبي لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم الميدالية البرونزية لفئة الفرق رجال في ختام منافسات تحدي آسيا للقوس والسهم صباح أمس في كوريا الجنوبية.
وتندرج المشاركة في التحدي ضمن معسكر إعداد المنتخب الوطني للشباب في كوريا الجنوبية، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للشباب في الصين من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين.

اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
اليوم 19:47
ليفربول يضم كييزا
الرياضة
ليفربول يضم كييزا
اليوم 19:38
سجائر إلكترونية وسجائر تقليدية
الترفيه
أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية
اليوم 19:37
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©