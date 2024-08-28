«القوس والسهم» يطلع على «التجربة الكورية»



أبوظبي (الاتحاد)



اطلع الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، وحميد عبدالله المشرخ الأمين العام للاتحاد، على المشروع الوطني الكوري للقوس والسهم، وذلك خلال الزيارة التعريفية ضمن المعسكر الذي يقيمه المنتخب الوطني للشباب في كوريا الجنوبية.

وجاءت الزيارة بهدف الاستفادة من الخبرة الكورية العالمية في لعبة القوس والسهم، وآليات التطور، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد التطويرية للارتقاء باللعبة، وتبادل الخبرات مع الاتحادات والهيئات القارية والدولية.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي أن معسكر كوريا الجنوبية حقق أهدافه المعلنة لرفع مستوى اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، بجانب أهميته في الاستفادة من أفضل الممارسات في كوريا الجنوبية بلعبة القوس والسهم، والاستفادة من التجربة الكورية الكبيرة في هذا الجانب.

من جانب آخر، أحرز منصور الكتبي لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم الميدالية البرونزية لفئة الفرق رجال في ختام منافسات تحدي آسيا للقوس والسهم صباح أمس في كوريا الجنوبية.

وتندرج المشاركة في التحدي ضمن معسكر إعداد المنتخب الوطني للشباب في كوريا الجنوبية، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للشباب في الصين من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين.