الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة متوازنة للتصفيات التمهيدية لأندية الأولى المؤهلة إلى «أغلى البطولات»

قرعة متوازنة للتصفيات التمهيدية لأندية الأولى المؤهلة إلى «أغلى البطولات»
28 أغسطس 2024 21:24

 
دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد الكرة في مقره بدبي اليوم مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2024 – 2025، وقرعة مسابقة الكأس لفرق المراحل السنية (تحت 21 سنة، تحت 18 سنة، تحت 16 سنة، تحت 15 سنة، تحت 14 سنة).
حضر القرعة عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وفهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى جانب ممثلي الأندية ومسؤولي إدارة المسابقات.
وأسفرت قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الستة عشر لأغلى البطولات والتي سُحبت إلكترونياً عن مواجهات مثيرة، حيث سيلتقي الإمارات مع مصفوت في ملعب الإمارات، وجلف مع دبا في ملعب جلف، وفليتود يونايتد مع الفجيرة في ملعب الفجيرة، والحمرية مع الذيد في ملعب الذيد، ويستقبل حتا على ملعبه فريق العربي، والجزيرة الحمراء على ملعبه سيستضيف الظاهرة وجلف يونايتد يستضيف فريق يونايتد، فيما تأهل الظفرة بشكل مباشر إلى الدور المقبل على اعتبار أن العدد فردي.
وتُلعب التصفيات التمهيدية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل فريقان إلى دور الـ (16) من بطولة كأس رئيس الدولة وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة ال (14)، وستقام الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية يومي 20 و 21 سبتمبر المقبل.
في المقابل أسفرت قرعة كؤوس المراحل السنية بشكلها الجديد والمخصصة للفئات ( تحت 21 سنة، تحت 18 سنة، تحت 16 سنة، تحت 15 سنة، تحت 14 سنة ) عن مواجهات قوية ومثيرة بين جميع الفرق المشاركة.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يهزم بطل ميانمار في «آسيوية السيدات»
غداً.. قرعة التصفيات التمهيدية لأغلى البطولات
كأس رئيس الدولة
أندية الدرجة الأولى
اتحاد الكرة
المراحل السنية
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه نداء للسائقين
اليوم 19:47
ليفربول يضم كييزا
الرياضة
ليفربول يضم كييزا
اليوم 19:38
سجائر إلكترونية وسجائر تقليدية
الترفيه
أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية
اليوم 19:37
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©