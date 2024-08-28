قرعة متوازنة للتصفيات التمهيدية لأندية الأولى المؤهلة إلى «أغلى البطولات»



دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الكرة في مقره بدبي اليوم مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2024 – 2025، وقرعة مسابقة الكأس لفرق المراحل السنية (تحت 21 سنة، تحت 18 سنة، تحت 16 سنة، تحت 15 سنة، تحت 14 سنة).

حضر القرعة عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، وفهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى جانب ممثلي الأندية ومسؤولي إدارة المسابقات.

وأسفرت قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الستة عشر لأغلى البطولات والتي سُحبت إلكترونياً عن مواجهات مثيرة، حيث سيلتقي الإمارات مع مصفوت في ملعب الإمارات، وجلف مع دبا في ملعب جلف، وفليتود يونايتد مع الفجيرة في ملعب الفجيرة، والحمرية مع الذيد في ملعب الذيد، ويستقبل حتا على ملعبه فريق العربي، والجزيرة الحمراء على ملعبه سيستضيف الظاهرة وجلف يونايتد يستضيف فريق يونايتد، فيما تأهل الظفرة بشكل مباشر إلى الدور المقبل على اعتبار أن العدد فردي.

وتُلعب التصفيات التمهيدية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل فريقان إلى دور الـ (16) من بطولة كأس رئيس الدولة وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة ال (14)، وستقام الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية يومي 20 و 21 سبتمبر المقبل.

في المقابل أسفرت قرعة كؤوس المراحل السنية بشكلها الجديد والمخصصة للفئات ( تحت 21 سنة، تحت 18 سنة، تحت 16 سنة، تحت 15 سنة، تحت 14 سنة ) عن مواجهات قوية ومثيرة بين جميع الفرق المشاركة.