«أبوظبي الرياضي» يهزم بطل ميانمار في «آسيوية السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)

حافظ فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم على حظوظه للفوز ببطاقة التأهل الآسيوية على فرق حساب المجموعة الأولى التي يستضيفها حالياً نادي النصر السعودي بعد فوزه الصعب علي فريق مياوادي الميانماري بهدف نظيف سجلته اللاعبة البديلة فاطمة المرزوقي في الدقيقة 83، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دورها التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024 - 2025 في نسختها الأولى.

وجاء الفوز الصعب في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بملعب (الأول بارك) بجامعة الملك سعود بالرياض، ليبقى اللقاء الختامي المرتقب الذي يجمع فريق أبوظبي الرياضي مع فريق النصر السعودي، صاحب الأرض والجمهور، يوم السبت المقبل، في ختام تصفيات المجموعة الأولى، لتحديد بطاقات التأهل.

شهدت المباراة تألق حارسة مرمى أبوظبي مها البلوشي التي تصدت لكرات عدة خطرة، فيما حرمت العارضة والقائم وحارسة مرمى ميانمار فريق نادي أبوظبي من 3 أهداف، مؤكدة من رأس النيبالية ريكا بوديل، وتسديدات عائشة حميداش، وافتقد الفريق لجهود لاعبه الوسط المتميزة ايقينا تيتيه التي سجلت هدف فريقها الأول أمام بطل لاوس بسبب الإصابة.

بالفوز رفع فريق أبوظبي رصيده إلى 6 نقاط قبل لقاء فريق النصر السعودي، أدار المباراة الطاقم الكوري المكون من تشام ينجي في الساحة وبمساعدة مواطنتها لي سوبين والأردنية صابرين عوض ومواطنتها إسراء محمود محكمة رابعة نهاية المباراة.