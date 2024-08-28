«إنه حظ الوالد».. سقوط بطلة ويمبلدون في فلاشينج ميدوز



نيويورك (أ ف ب)

خرجت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة ثامنة وبطلة النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، من الدور الثاني لبطولة فلاشينج ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بخسارتها أمام الرومانية المغمورة والمتأهلة من التصفيات ايلينا-حابرييلا روسية 4-6 و5-7.

وكانت كرايتشيكوفا بلغت ربع النهائي في فلاشينج ميدوز عام 2021 بعد أن فازت في العام ذاته ببطولة رولان جاروس، محرزة باكورة ألقابها الكبيرة.

أما روسية (26 عاماً)، المصنفة 122 عالمياً، فلم يسبق لها تخطي الدور الثاني في أي من بطولات الجراند سلام، وستلتقي في الدور التالي مع الإسبانية باولا بادوسا الفائزة على الأميركية تايلور تاونسند 6-3 و7-5

وقالت روسية «يا الهي! أنا لا أملك الكلمات في هذه اللحظة. إنه حلم بالنسبة إلى»، وحيت روسية والدها أدريان الذي جاء لمشاهدتها للمرة الأولى في فلاشينج ميدوز بقولها «لا شك أن حضور والدي جلب الحظ لي».