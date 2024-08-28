«تحدي القوة» بين «العميد» و«السماوي» قبل «محطة التوقف»

مراد المصري (أبوظبي)

ترفع أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، شعار البحث عن النقاط، قبل فترة التوقف الدولي الخاصة بـ«أيام الفيفا»، وذلك في الجولة الثانية التي تنطلق، اليوم، بإقامة 4 مباريات، يتقدمها «تحدي» القوة بين النصر وبني ياس، إلى جانب لقاءات مرتقبة بين الوصل ودبا الحصن، الشارقة واتحاد كلباء، الجزيرة والعروبة.

ويقع الضغط الأكبر على الجزيرة والوصل الباحثين عن التعويض، بعد نزف النقاط المبكر، في الجولة الأولى، وكلاهما يضرب موعداً في هذه الجولة أمام العروبة ودبا الحصن على التوالي، وهما الفريقان الصاعدان من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

ويتطلع المغربي الحسين عموتة، مدرب «فخر أبوظبي»، لتجنب التعثر مجدداً، بعد الخسارة أمام بني ياس في الجولة الأولى، من خلال رفع درجة تركيز الفريق الذي استقبل الهدف الأول أمام المنافس في اللقاء الماضي، من أول تسديدة مباشرة على المرمى، فيما يدرك العروبة أن الخسارة القاسية بـ«خماسية» أمام النصر في الجولة الماضية، يمكن تخطيها في حال العودة إلى التنظيم المطلوب داخل «المستطيل الأخضر».

من جانبه، يدرك «الإمبراطور» أن الطريق لن تكون وردية نحو الاحتفاظ بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، واعترف المدرب ميلوش، عقب نهاية المباراة الماضية أن أغلب اللاعبين لم يقدموا المطلوب منهم في اللقاء، وظهر الاعتماد واضحاً على المهارات الفردية لفابيو ليما الذي سجل الهدفين في لقطتين متميزتين، إلا أن هذا لم يكن كافياً لحصد الانتصار، وخرج الفريق بنقطة التعادل فقط أمام كلباء.

ويتطلع الوصل إلى تقديم أفضل مستوى في الظهور الرسمي الأول على ملعبه زعبيل، ومصالحة الجماهير بحصد الفوز، فيما يأمل دبا الحصن في الخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دافعاً إيجابياً للمرحلة المقبلة.

وسيكون الترقب لمواجهة النصر وبني ياس، لمعرفة جاهزية كل فريق فعلياً على أرض الواقع، بعد الفوز في الجولة الأولى، في اختبار سيكون جدياً لكلا الفريقين لإظهار نواياهما الحقيقية هذا الموسم.

وانطلق الفريقان بصورة رائعة في الجولة الأولى، بعدما حقق «العميد» فوزاً كبيراً على العروبة بخماسية، فيما عرف «السماوي» كيف يقتنص الفوز في لقاء «الديربي» أمام الجزيرة.

وستكون الحال نفسها بالنسبة للشارقة وكلباء في لقاء يتطلع كل منهما لإظهار الروح نفسها والجدية الكبيرة التي قدماها في الجولة الأولى، وإن كان الروماني كوزمين، مدرب «الملك»، ما يزال مطالباً بوضع الفريق على «درب» المنافسة بشكل جدي هذا الموسم.

وتستكمل الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات، إذ يتطلع كل من الوحدة والعين وشباب الأهلي لتسجيل الانتصار الثاني على التوالي، أمام خورفكان والبطائح وعجمان على التوالي، والفرق الثلاثة أظهرت نواياها وقدرتها على الخروج بالفوز، من خلال «عقلية الانتصارات» التي تملكها، وما بين التعداد المتميز للاعبين، سواءً في الملعب أو «الدكة» لـ «الزعيم» و«الفرسان»، من خلال التعاقدات التي تم القيام بها، فيما يحتاج «العنابي» إلى تقديم أداء أفضل، في حال أراد الخروج من مواجهة «النسور» بالنقاط الكاملة.

البرنامج

مباريات اليوم

الجزيرة – العروبة 17:55

الوصل – دبا الحصن 17:55

النصر – بني ياس 20:30

الشارقة – كلباء 20:30

مباريات الغد

خورفكان – الوحدة 17:55

البطائح – العين 17:55

عجمان – شباب الأهلي 20:30